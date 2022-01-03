清晨宿醉別騎車上路 台東酒駕執法移送24人

台東縣警局元旦期間執行酒駕大執法，3天取締25件酒駕案，其中24件駕駛酒測值都達每公升0.25毫克，依公共危險罪移送法辦，其中多件駕駛前晚喝酒，上午宿醉騎車被取締、酒測值都超標；警方強調將持續針對易發生酒駕路段，不分平假日、白天或深夜取締酒駕。

交通隊組長邱中正指出，近日酒駕取締發現，不少被酒測者是前一晚喝酒，以為睡一覺起來就沒事，卻不知道昨晚酒後宿醉未退，清晨騎車上路不僅危險，經臨檢酒測值超標，一樣要受罰，不僅破財，若發生車禍，還可能造成自己、他人傷害。

邱中正說，去年台東縣車禍造成44人死亡，事後抽血檢測發現有10名死亡駕駛，體內有酒精成分，其中7人換算酒測值超過1，代表大量飲酒，有4人是酒駕累犯，為遏止酒駕事故，警方將持續在各路段臨檢，防制酒駕。

台東縣交通警察隊副隊長傅祥光強調，年關將近，歲末年終民眾聚餐飲酒機會增多，請記得飲宴之後搭計程車或請代駕，絕不要酒後駕車，警方一定會加強取締，維護交通安全決心絕不鬆懈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康