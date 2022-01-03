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有聽沒有懂？檢察官：面對國民法官要用淺顯口語表達

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

國民法官法將於明年元月1日施行，台東地檢署日前辦理「國民法官法專題講座」，邀請員警擔任證人演練國民法官法制度下訊問程序、作證表達，法庭模擬演練；會後認為司法人員、員警應加強口語訓練、避免說艱深詞彙「有聽沒有懂」，才能讓國民法官了解證詞，做正確判斷。

台東地檢署發言人、主任檢察官謝長夏表示，台東地檢署上周辦理「國民法官法專題講座」第二場次，高檢署花蓮分署檢察長朱家崎、高檢署檢察官陳孟黎、台東地院庭長邱奕智，及台北律師公會理事長尤伯祥任課程講座，從檢、審、辯三方就國民法官法實施後因應專題演講。

謝長夏說，當天台東地檢檢察官、台東地院法官、台東地方律師、轄區警、調、海巡人員50人參與研討，檢察官分別擔任檢、辯雙方，並由參與案件員警擔任證人，演練國民法官法制度下證人訊問程序，進行法庭模擬演練，之後再分析檢、辯雙方詰問技巧及證人作證口語敘事能力。

謝長夏指出，模擬過程發現，相關司法人員作證說明，習慣傳統面對法官的說明方式，述說執法過程、違犯法條細項，但這對完全不懂法條的國民法官，可能「有聽沒有懂」，例如傷害罪類型：主觀上分故意、過失，處理員警要如何說明犯嫌是故意或過失，不應拘泥法條，應針對當時狀況以口語說明。

「表達能力很重要！」他呼籲，所有執法人員，應加強到庭作證口語表達能力，要學習用最淺顯口語說明案情，學習如何描述案件，避免說艱深法條，才能讓國民法官聽得懂、認同證詞，做出正確判決。

台東地檢署日前辦理「國民法官法專題講座」，邀請員警擔任證人演練國民法官法制度下訊問程序、作證表達，法庭模擬演練。圖／台東地檢署提供
台東地檢署日前辦理「國民法官法專題講座」，邀請員警擔任證人演練國民法官法制度下訊問程序、作證表達，法庭模擬演練。圖／台東地檢署提供
台東地檢署日前辦理「國民法官法專題講座」，邀請員警擔任證人演練國民法官法制度下訊問程序、作證表達，法庭模擬演練。圖／台東地檢署提供
台東地檢署日前辦理「國民法官法專題講座」，邀請員警擔任證人演練國民法官法制度下訊問程序、作證表達，法庭模擬演練。圖／台東地檢署提供

國民法官 台東 檢察官

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