不滿鄰居怪氣味 怒把大門撞凹飆罵「恬不知恥」挨告

高雄60歲蕭姓女子與樓上鄰居長期因油煙、噴灑殺蟲劑及消毒水等氣味發生爭執，兩人關係不睦，蕭女先是持鑰匙敲擊對方大門，使門凹陷無法閉合，還飆罵鄰居「恬不知恥」、「衣冠禽獸」等語。事後鄰居提告，經地院審理，將他依毀損等罪處拘役30天。

判決指出，蕭女住在左營一處住宅大樓，與住在樓上的蔡姓女鄰居為鄰居關係，兩人常因油煙、噴灑殺蟲劑及消毒水等氣味發生爭執，導致兩人關係長期不睦。

2020年6月17日1時許，蕭女在住處聞到異味，憤而前往蔡女住處理論，還一氣之下，手持鑰匙猛敲大門，使門凹陷無法閉合，同年10月11日晚上7時許，再度因油煙味不滿，蕭怒飆蔡「妳是不是人啊」、「妳是畜生還是人啊」、「恬不知恥」、「衣冠禽獸」、「瘋女人，瘋到無藥醫，神經病要看醫生，全家都是瘋子」等語。

事後蔡女報警，並向蕭女提告；警詢、偵查時，蕭女皆坦承犯行，審理期間，他還說，自己獨自待業在家，患有憂鬱症併睡眠障礙、骨質疏鬆症、腰椎關節炎、乾眼症等病症。

地院審酌，蔡、蕭兩人為鄰居關係，因居住異味發生爭執卻不思以和平理性方式處理，蕭女多次敲擊大門、出言辱罵，造成財產損害，貶損人格及社會評價，事後仍未與對方達成和解或取得原諒。