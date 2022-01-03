快訊

宜花東全失守！ 房貸可合理負擔全台只剩這5區

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漏水官司輸了自製影片罵鄰居「愛錢法官」 結果賠慘

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台灣高等法院前發言人吳維雅的家人因漏水問題，和83歲鄰居劉姓老翁打官司，劉事後不滿自製「漏水356萬續集」影片上傳YouTube指吳女「愛錢的法官」，另放上有吳女丈夫、公公個資的法院裁判文書，刑事部分劉被判刑4月，民事部分，台北地方法院判劉應賠償吳女10萬元，丈夫及公公各1萬元，

吳維雅、丈夫、公公和劉姓老翁為鄰居，而劉翁因漏水問題和吳女丈夫、公公打官司敗訴，不滿於2019年4月11日在YouTube上傳「漏水356萬續集」影片，直指「吳維雅法官不只要錢也要命」、「吳維雅先恐嚇我356萬元」、「顯然是法官在官官相護」等語。

另劉翁也在影片中附上含有吳女丈夫、公公姓名、住址等個資的法院裁判文書，被控侵害3人的隱私權、違反個資法等。刑事部分，劉翁違反個資法被判刑4月確定。

民事部分，吳女、丈夫及公公要求劉翁賠償共30萬元，並要求登報道歉；劉翁抗辯，對方沒有證據就指他家漏水，他已經遭罰45萬元，且他影片講的都是一樣的事情，沒有道理重複告他。

法官認為，劉翁的影片確實已侵害吳維雅等3人的隱私權、違反個資法，審酌後判劉翁應賠償吳女10萬元、丈夫及公公各1萬元，共計12萬元，並要求劉翁移除影片。

另公開道歉部分，法官認為，劉翁的影片至今僅165人次觀看，閱覽人數非鉅，若要求劉翁登報道歉，恐將另引起社會對雙方事件的關注，並非回復名譽的適當方法，也非符合比例原則。

法院認為，相關事件透過司法途徑解決，法院判決後也將判決書公布在網路上，大眾可經閱覽法院公開判決而知悉事實經過，足以達到回復名譽的效果，沒有必要在大量印發的報紙上刊登道歉啟事的必要。

漏水示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
漏水示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

漏水 個資

延伸閱讀

花蓮婦人水費比開游泳池離譜 暴增4萬多元原因讓人傻眼

釐清法理 個資法不應使人蒼涼悲壯

她買新房問「需要多花1萬元驗屋嗎？」 過來人曝經驗：一定要

台南民宿傳出爆裂聲 消防人員發現熱水器爆管漏水

相關新聞

漏水官司輸了自製影片罵鄰居「愛錢法官」 結果賠慘

台灣高等法院前發言人吳維雅的家人因漏水問題，和83歲鄰居劉姓老翁打官司，劉事後不滿自製「漏水356萬續集」影片上傳You...

不滿鄰居怪氣味 怒把大門撞凹飆罵「恬不知恥」挨告

高雄60歲蕭姓女子與樓上鄰居長期因油煙、噴灑殺蟲劑及消毒水等氣味發生爭執，兩人關係不睦，蕭女先是持鑰匙敲擊對方大門，使門...

新年第2天高市警亮治安數據 去年刑案比前年還要少

元旦跨年剛過，高雄市警局今公布去年全市治安統計，去年高雄發生24651件刑案，但與前年相比，減少1514件，破獲率較前年...

爭風吃醋！萬華車站2街友互毆 朝頭部揮利器血濺當場

62歲張姓男子與54歲張姓男子去年底在台北萬華火車站外，因爭風吃醋大打出手，其中一人持剪刀攻擊對方，導致對方頭部受撕裂傷...

怕被開單索性偷安全帽 被逮時稱「不知偷竊更嚴重」

瞿姓女子日前晚上跟朋友相約聚餐，朋友騎車來載她時，沒想到卻少了一頂安全帽，瞿女情急之下，隨手拿走別人機車上的安全帽，隨後...

醋男糾眾打女友曖昧對象 3分鐘打到骨折判刑10月

陳姓男子不滿男子阿輝（化名）和女友搞曖昧，先在IG上互嗆後，從台中開車至台北南港一家摩鐵旁道路，持鋁棒毆打阿輝和其朋友，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。