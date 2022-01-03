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漏水官司輸了自製影片罵鄰居「愛錢法官」 結果賠慘
台灣高等法院前發言人吳維雅的家人因漏水問題，和83歲鄰居劉姓老翁打官司，劉事後不滿自製「漏水356萬續集」影片上傳YouTube指吳女「愛錢的法官」，另放上有吳女丈夫、公公個資的法院裁判文書，刑事部分劉被判刑4月，民事部分，台北地方法院判劉應賠償吳女10萬元，丈夫及公公各1萬元，
吳維雅、丈夫、公公和劉姓老翁為鄰居，而劉翁因漏水問題和吳女丈夫、公公打官司敗訴，不滿於2019年4月11日在YouTube上傳「漏水356萬續集」影片，直指「吳維雅法官不只要錢也要命」、「吳維雅先恐嚇我356萬元」、「顯然是法官在官官相護」等語。
另劉翁也在影片中附上含有吳女丈夫、公公姓名、住址等個資的法院裁判文書，被控侵害3人的隱私權、違反個資法等。刑事部分，劉翁違反個資法被判刑4月確定。
民事部分，吳女、丈夫及公公要求劉翁賠償共30萬元，並要求登報道歉；劉翁抗辯，對方沒有證據就指他家漏水，他已經遭罰45萬元，且他影片講的都是一樣的事情，沒有道理重複告他。
法官認為，劉翁的影片確實已侵害吳維雅等3人的隱私權、違反個資法，審酌後判劉翁應賠償吳女10萬元、丈夫及公公各1萬元，共計12萬元，並要求劉翁移除影片。
另公開道歉部分，法官認為，劉翁的影片至今僅165人次觀看，閱覽人數非鉅，若要求劉翁登報道歉，恐將另引起社會對雙方事件的關注，並非回復名譽的適當方法，也非符合比例原則。
法院認為，相關事件透過司法途徑解決，法院判決後也將判決書公布在網路上，大眾可經閱覽法院公開判決而知悉事實經過，足以達到回復名譽的效果，沒有必要在大量印發的報紙上刊登道歉啟事的必要。
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