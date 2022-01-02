新年第2天高市警亮治安數據 去年刑案比前年還要少

元旦跨年剛過，高雄市警局今公布去年全市治安統計，去年高雄發生24651件刑案，但與前年相比，減少1514件，破獲率較前年提高1.3%；另，去年高雄傳出多起槍案，被外界冠上「慶記之都」，警方統計去年槍案僅6件，較前年13件減少5成，為六都第2低，並全數偵破，藉數據公開洗刷「慶記」罵名。

高雄市去年3月接連發生槍擊案，治安問題成為市民關注焦點，警方全力洗刷「慶記之都」惡名，展開「快速打擊」、「迅速逮捕」、「首謀者建請羈押」等積極作為，不僅多次掃蕩全市暴力組織，近日備受關注的酒駕問題也全力執法。

今為2022年第二日，高雄市警局公布去年刑案、暴力、竊盜犯罪、槍擊案件等治安相關統計，去年高雄發生24651件刑案，但與前年相比，減少1514件；暴力犯罪去年50件，較前年減少26件，所有案件偵破率為100%。

至於較常發生的竊盜案，去年3731件，也較前年減少341件，市民關注的槍擊案件，去年發生6件，與109年相較減少7件，減少5成，發生數在六都中是第二低，且所有槍擊案均全數偵破。

警方積極作為也展現在跨年晚會上，高雄跨年晚會除了港邊的雙舞台，還有五月天演唱會、義大世界等場地，高雄市刑大為此動員全隊150名外勤同仁，由大隊長洪松田親自督軍，與各分局刑事警力強勢執法，順利讓晚會圓滿落幕。