快訊

又一家港媒熄燈！眾新聞4日起停止營運 網站不再更新

新年第2天高市警亮治安數據 去年刑案比前年還要少

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

元旦跨年剛過，高雄市警局今公布去年全市治安統計，去年高雄發生24651件刑案，但與前年相比，減少1514件，破獲率較前年提高1.3%；另，去年高雄傳出多起槍案，被外界冠上「慶記之都」，警方統計去年槍案僅6件，較前年13件減少5成，為六都第2低，並全數偵破，藉數據公開洗刷「慶記」罵名。

高雄市去年3月接連發生槍擊案，治安問題成為市民關注焦點，警方全力洗刷「慶記之都」惡名，展開「快速打擊」、「迅速逮捕」、「首謀者建請羈押」等積極作為，不僅多次掃蕩全市暴力組織，近日備受關注的酒駕問題也全力執法。

今為2022年第二日，高雄市警局公布去年刑案、暴力、竊盜犯罪、槍擊案件等治安相關統計，去年高雄發生24651件刑案，但與前年相比，減少1514件；暴力犯罪去年50件，較前年減少26件，所有案件偵破率為100%。

至於較常發生的竊盜案，去年3731件，也較前年減少341件，市民關注的槍擊案件，去年發生6件，與109年相較減少7件，減少5成，發生數在六都中是第二低，且所有槍擊案均全數偵破。

警方積極作為也展現在跨年晚會上，高雄跨年晚會除了港邊的雙舞台，還有五月天演唱會、義大世界等場地，高雄市刑大為此動員全隊150名外勤同仁，由大隊長洪松田親自督軍，與各分局刑事警力強勢執法，順利讓晚會圓滿落幕。

警方表示，今天公布去年治安成果，也是宣示警方強力執法決心，今年也會結合高雄及橋頭地方檢察署，針對街頭暴力採取強勢執法，檢肅黑道幫派、打擊不良組合，緝毒、肅槍，不容不法分子蠢蠢欲動。

高雄市警局今公布去年治安數據，向不法分子宣示警方執法決心。本報資料照片
高雄市警局今公布去年治安數據，向不法分子宣示警方執法決心。本報資料照片

跨年晚會 槍擊 高雄市

延伸閱讀

元旦連假 高雄市區車潮及大眾運輸運量激增

事倍功半？高市警局要求訪查轄區內酒駕肇事者 基層警不認同

高市壽山動物園整建爭議...綠營：勿汙名化 藍營：錯上加錯

元旦連假最後一天 國道高雄段傍晚須留意收假車潮

相關新聞

新年第2天高市警亮治安數據 去年刑案比前年還要少

元旦跨年剛過，高雄市警局今公布去年全市治安統計，去年高雄發生24651件刑案，但與前年相比，減少1514件，破獲率較前年...

爭風吃醋！萬華車站2街友互毆 朝頭部揮利器血濺當場

62歲張姓男子與54歲張姓男子去年底在台北萬華火車站外，因爭風吃醋大打出手，其中一人持剪刀攻擊對方，導致對方頭部受撕裂傷...

怕被開單索性偷安全帽 被逮時稱「不知偷竊更嚴重」

瞿姓女子日前晚上跟朋友相約聚餐，朋友騎車來載她時，沒想到卻少了一頂安全帽，瞿女情急之下，隨手拿走別人機車上的安全帽，隨後...

醋男糾眾打女友曖昧對象 3分鐘打到骨折判刑10月

陳姓男子不滿男子阿輝（化名）和女友搞曖昧，先在IG上互嗆後，從台中開車至台北南港一家摩鐵旁道路，持鋁棒毆打阿輝和其朋友，...

和路人起爭執亮鋸子 他遭逮辯解修剪樹枝法官打臉

高雄許姓街道清潔工今年9月和連姓男子在路邊起口角，許男邊講邊揮舞手邊的鋸子，作勢嚇唬連男，警方到場後壓制許男，許辯稱他是...

影／找清涼兔女郎揪組頭 博弈代理商勾串保全警全逮

台中市第二選區立委補選在9日登場，台中市警局在選前積極查緝選舉賭盤，從去年12月迄今，已破獲各類賭博案件63件，查獲12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。