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爭風吃醋！萬華車站2街友互毆 朝頭部揮利器血濺當場

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

62歲張姓男子與54歲張姓男子去年底在台北萬華火車站外，因爭風吃醋大打出手，其中一人持剪刀攻擊對方，導致對方頭部受撕裂傷，血濺當場，所幸送醫治療後無大礙，警方事後將傷人者帶返偵詢，依法送辦。

據悉，2名張男皆是時常出現在萬華車站周邊的街友，平時白天在新北市打零工，入夜就會回到萬華車站休息，經常聚在一起飲酒聊天，近期年紀較長的張男懷疑女伴與另名張男「有一腿」，因此心生不滿。

未料，12月4日深夜雙方酒後爆發口角，激怒已久的張男在扭打過程中，拿出隨身攜帶的利剪揮向對方，刺傷對方頭部兩次，當場血流如注，路過民眾見狀嚇得立刻報警。

警方表示，員警獲報到場，傷者意識清楚，經送和平醫院縫3針治療後無大礙，現場將傷人的張男逮捕，依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押，台北地院認為張男預謀殺人，裁定收押不禁見。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

12月4日深夜雙方酒後爆發口角，激怒已久的張男在扭打過程中，拿出隨身攜帶的利剪揮向對方。記者李隆揆／翻攝
12月4日深夜雙方酒後爆發口角，激怒已久的張男在扭打過程中，拿出隨身攜帶的利剪揮向對方。記者李隆揆／翻攝
現場員警將傷人的張男逮捕，依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
現場員警將傷人的張男逮捕，依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

殺人 火車站

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