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醋男糾眾打女友曖昧對象 3分鐘打到骨折判刑10月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子不滿男子阿輝（化名）和女友搞曖昧，先在IG上互嗆後，從台中開車至台北南港一家摩鐵旁道路，持鋁棒毆打阿輝和其朋友，3分鐘猛烈攻擊打到骨折後離去。士林地方法院依照聚眾鬥毆罪，首謀陳男實施強暴罪判處10月徒刑，另動手打人的陳男判刑9月，在場助勢林男判處6月徒刑可易科罰金。

判決指出，首謀陳男懷疑阿輝和自己的女友搞曖昧，2020年6月7日用女友的手機在IG上互嗆，阿輝嗆聲「不開心你上來啊」隔天晚上找來朋友陳男、林男和另外2人，共5人分別搭乘2車北上至南港一家摩鐵外道路，阿輝和朋友阿翔（化名）共乘機車到場，5人上前把阿輝2人架到空地、逼下跪，持鋁棒攻擊痛毆，林男最後還助勢嗆聲「我們是台中人」。

陳等人施暴約3分鐘，因有目擊民眾報案，隨即跨越馬路返回原車，分別搭乘2車離開。警方獲報調閱監視器循線查獲陳男等人身分，依照妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌送辦。阿輝指控，陳男看到他就說，「啊不是要跟我輸贏」，其他人就開打，還命令跪下，阿翔被打到腳骨折、自己則是四肢背部多處瘀傷、擦傷。

陳等人辯稱，當天是要去烘爐地拜拜，順便接女友，只有徒手打人，沒有拿鋁棒攻擊，持鋁棒是自己在玩耍，沒有強制下跪，「是他們自己跌倒，骨折不是我們造成的」，林男則稱，聽到聲音才衝過去勸架。

合議庭審酌，陳男因在社群上與阿輝互嗆，起意聚集眾人尋釁，衝突時間雖短暫，但陳、林等人公然在大馬路旁空地持鋁棒施暴、強制，林男則是凶狠嗆傷「我們是台中人」路過民眾見狀驚嚇報案，陳等人「目無法紀，足致社會大眾驚恐」，影響社會秩序及安全甚鉅。

合議庭考量，陳等3人否認犯罪，未見悔意，陳男與骨折的阿翔談和解賠償30萬元，但僅賠償3萬元等情狀，全案依共犯在公共場所聚集三人以上攜帶兇器下手實施強暴罪，首謀兼下手施暴的陳男判處10月徒刑、朋友陳男施暴判9月徒刑；在場助勢的林男判處6月徒刑可易科罰金。可上訴。

士林地方法院依照聚眾鬥毆罪，首謀陳男實施強暴罪判處10月徒刑，另動手打人的陳男判刑9月，在場助勢林男判處6月徒刑可易科罰金。本報資料照片
士林地方法院依照聚眾鬥毆罪，首謀陳男實施強暴罪判處10月徒刑，另動手打人的陳男判刑9月，在場助勢林男判處6月徒刑可易科罰金。本報資料照片

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