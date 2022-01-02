和路人起爭執亮鋸子 他遭逮辯解修剪樹枝法官打臉

高雄許姓街道清潔工今年9月和連姓男子在路邊起口角，許男邊講邊揮舞手邊的鋸子，作勢嚇唬連男，警方到場後壓制許男，許辯稱他是清潔工，隨手帶著鋸子修剪樹枝很合理，但仍被警方依社會秩序維護法移送，被裁罰3000元，許男不服抗告，法官認為鋸子有傷人疑慮，駁回他的抗告。

判決指出，今年9月15日深夜11時許，許男在新興區打掃人行道，後來與連姓男子碰到許男，兩人因細故發生衝突，許男氣不過，跑到機車置物箱拿出鋸子，在連男面前揮舞，作勢要嚇唬連男。新興分局員警獲報後，派出警力到場，將拿著鋸子的許男壓制，因無故攜帶刀械，被警方依社會秩序維護法裁罰。

法院審理時許男辯稱，鋸子是拿來修剪樹枝使用，他身為清潔工，身上帶著鋸子也很合理；但法官認為，案發時間正值深夜，沒有修剪樹枝的必要性，許男卻在深夜帶鋸子外出，與連男發生口角後就拿出鋸子恐嚇，若不小心恐傷人性命，依此裁罰3000元。

許男不服抗告，重申他身為清潔工，身上帶把鋸子修剪樹枝合情合理，是當時連男作勢要打他，才會緊張拿鋸子防身，並沒有刻意要傷人的意思。