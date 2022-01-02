影／找清涼兔女郎揪組頭 博弈代理商勾串保全警全逮

台中市第二選區立委補選在9日登場，台中市警局在選前積極查緝選舉賭盤，從去年12月迄今，已破獲各類賭博案件63件，查獲125名涉案人，其中廖姓、曹姓博弈代理商，透過網路平台IG、臉書平台招攬下線組頭，召攬賭客下注，廖姓男子還找來外籍女子穿著清涼兔女郎裝，在IG上宣傳，且廖疑與大樓保全勾串，讓辦案人員常埋伏失敗，全案在上月底逮回2人，依法送辦。

因應台中市第二選區的立委補選將登場，但因選舉賭盤的風聲不斷，台中市警局、台中市刑大雷厲風行查緝賭博網站，據統計從去年12月20日迄今，專案掃蕩已有成果，查獲各類賭博63件125人，其中網路賭博17件33人、職業賭場4件33人、六合彩簽賭站4件4人，現場查扣賭金285萬餘元，後續清查投注賭資合計逾7767萬餘元，不過查無有立委補選的選舉賭盤。

台中市刑大調查，此次破獲的博弈網站中，涉案的廖姓（21歲）、曹姓男子（24歲）年齡很輕，但已是博弈網站的代理商，二人善用網路平台，包括臉書、IG等，製作廣告，召募下線擔任組頭，吸收賭客下注，還會找來穿著兔女郎清涼服裝的外籍人士，在網路平台分布廣告，以吸引眼球。

全案在台中市刑大調查期間，發現廖姓男子疑似與大樓保全勾串，每每讓查緝行動撲空，全案在上月底收網，查扣現金、手機、點鈔機、電腦、筆電等犯罪工具，全案依賭博罪將移送台中地檢署後，持續追查其他涉案成員。