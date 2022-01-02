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省道飆速133公里挨罰8千 警示牌距測速槍太遠判撤罰

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

林姓男子開車行經台東台11線176.7公里處，因時速高達133公里，被開罰8000元並記違規點數3點，他不服認為警示牌無速限提示，且警示牌距警測速位置約660公尺，不符法規100至300公尺距離，後來法官發現員警測速位置距警示牌約571公尺，確實不符法規，員警舉發程序不合法，撤銷這張罰單。

判決指出，去年10月15日上午9時許，林男駕駛汽車行經台11線新知本大橋，路段速限為70公里，警方測到林男以133公里時速超速行駛，超速63公里，依道交條例開罰林男8000元、記點3次，並應參加道路交通安全講習。

林男收到罰單後不服，認為員警設置的測速警示牌在道路最右側，而且又沒有速限牌面，害他沒有看到警示牌；而且根據他計算，警示牌距離員警測速器架設位置約660公尺，遠超過100至300公尺距離規定，認為員警測速不合法規，提行政訴訟要求撤銷罰單。

高雄地院審理時，警方反駁林男指控，稱測速警示牌前面都沒有遮蔽物，在日間光線充足下，都能清楚辨識；依據交通部函釋，警示牌與測速儀器的距離，應以警示牌與違規位置為主，而非警示牌與測速槍位置，林男是在176.7公里處超速，警示牌設在176.5公里處，距離約為200 公尺，不僅有明確標示前有超速取締，距離也符合開罰規定。

但法官依據道路交通管理處罰條例的修法歷程，認為當時立法、修法，是指在儀器前100至300公尺間設有明確標示，若依交通部函釋，採警示牌位置與違規地點開罰，會碰到儀器有效拍攝距離限制，還有拍攝車頭、車尾產生的不確定因素，因此以警示牌與測速儀器設置點距離為主，較具有法安定性。

法官根據員警職務報告、採證照片、警52設置位置照片等資料，認為林男雖然超速63公里，但雷射測速槍位置距離警示牌約571公尺，遠超過法規100至300公尺距離，員警舉發程序不合法，判決撤銷罰單。

林男行經新知本大橋因超速被開罰，法官認為員警舉的交通部函示有誤，因此判撤罰。翻攝自Google Map
林男行經新知本大橋因超速被開罰，法官認為員警舉的交通部函示有誤，因此判撤罰。翻攝自Google Map

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