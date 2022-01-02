無業男缺錢持刀搶超商得手2600 換來7年2月刑
高雄詹姓男子因經濟困窘缺錢花用，決定鋌而走險，頭戴黑色安全帽、身著藍紫色連身雨衣、手戴白色麻布手套等配件與衣物，騎車到仁武一家連鎖超商，持刀行搶，得手2600元後隨即逃離。事後警方循線逮人，後由檢方起訴，近日審結，地院將詹男依強盜罪，判處7年2個月徒刑，追徵未扣案2600元犯罪所得。
判決指出，詹男無工作，經濟困窘，決定鋌而走險，在去年8月1日凌晨4時許，頭戴黑色安全帽、身著藍紫色連身雨衣、手戴白色麻布手套、腳穿白色雨鞋，騎車前往連鎖超商，持刀行搶，得手2600元後隨即逃離。
案發後，店員趁犯嫌離開，隨即報案，經警方調閱監視器，於21日前往詹男藏匿的貨櫃屋將人拘捕，並扣得作案屠刀，以及犯案時穿著的配件、衣物。
地院審酌，詹男不思以正途賺取金錢，竟非法強取財物，嚴重危害社會治安，並造成受害店家財產損害及心理恐懼，犯後僅坦承部分事實，仍否認加重強盜犯行。
經審理，詹男涉犯攜帶兇器強盜罪，地院判他7年2個月有期徒刑，並沒收犯案所持的屠刀，追徵未扣案2600元犯罪所得，全案可上訴。
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