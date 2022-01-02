醉漢推警拒酒測 妨害公務被判拘役11天
57歲楊姓男子去年10月間，騎乘電動腳踏車行經台南市中西區保安路闖紅燈，遇警攔查欲實施酒測，出手推李姓警員。台南地院審結，依違反妨害公務執行罪，判楊男拘役11天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，楊於去年10月3日凌晨1點多，騎乘電動腳踏車，行經台南市中西區保安路與大智街口，因闖越紅燈為警攔查，台南市警二分局南門派出所員警發現其酒味濃厚，欲對楊實施酒測，楊為脫免逮捕與酒測，出手推李姓警員，以此強暴方式妨害員警依法執行職務。
法官認為，楊所為觸犯刑法第135條第1 項以強暴妨害公務執行罪。審酌楊於員警依法執行公務之際，竟以暴力行為相向，他的行為對公務員依法執行職務公信力已造成相當危害，而影響國家公權力正當行使，念楊在犯罪後坦認犯行態度，兼衡被告於警詢自陳智識程及家庭生活與經濟狀況等一切情狀，判處拘役11天，並諭知易科罰金折算標準，如易科罰金，以一千元折算一天。
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