男攜彈簧刀到KTV唱歌辯防身用 法官判罰5千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

盧姓男子和友人到台南市中西區一家KTV唱歌，被警方臨檢查獲口袋裡有一把彈簧刀，辯稱彈簧刀是為了防身，用來擊破車窗玻璃。台南地院簡易法庭法官認為， 盧沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法，裁罰5千元，案可抗告。

裁定書指出，盧於去年11月21日清晨6時點多，在台南市中西區一家KTV包廂內歡唱 ，遇到員警臨檢，發現他口袋有彈簧刀1把，警詢後依違反社會秩序維護法移送台南地方法院簡易法庭審理。

盧辯稱，他攜帶彈簧刀是為防身、擊破車窗用。法官認為，盧隨身攜帶彈簧刀，恐有誤用危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞。盧辯稱攜帶彈簧刀是為防身、擊破車窗尚非正當理由，違序事實，足堪認定。

社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰，法官認定，盧有違反社會秩序維護法第63條第1項第1款行為，審酌違序情節、手段、智識程度、生活狀況等一切情狀，裁罰5千以資懲儆。

盧姓男子到台南市中西區一家KTV唱歌，被警方臨檢查獲口袋裡有一把彈簧刀，台南地院簡易法庭依違反社會秩序維護法，裁罰5千元。圖／本報資料照片
盧姓男子到台南市中西區一家KTV唱歌，被警方臨檢查獲口袋裡有一把彈簧刀，台南地院簡易法庭依違反社會秩序維護法，裁罰5千元。圖／本報資料照片

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