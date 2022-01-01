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男子見女騎士身材曼妙伸鹹豬手 摸臀1下換50天拘役
高雄昨晚跨年晚會上，1名男子在蓬萊舞台區對2女子伸鹹豬手襲臀，當場被受害女子和同伴報警揪出會場，事後受害女子決定不提告訴，這男子才暫免官司。不過，另名洪姓男子半年前見女子騎車身姿曼妙，伸手摸臀1下，卻換得50天拘役，易科罰金也得5萬元。
判決指出，洪姓男子去年6月14日晚間騎機車經過高雄市苓雅區正義路308巷，見前方有1名女騎士穿著白色襯衫，竟意圖性騷擾，尾隨數百公尺後，趁女騎士不及抗拒，伸手觸摸女騎士的臀部1下，女騎士吃驚加速逃離，報警處理。
高雄市警苓雅分局調閱相關監錄畫面，查出洪姓男子涉案，女子堅持提告，警方找到洪以後，洪坦承摸了女騎士臀部1下。
高雄地方法院法官認為，洪姓男子任意觸摸告訴人臀部，未尊重告訴人的身體自主權利及人格尊嚴，考量他坦承犯行，但未適當賠償或取得原諒，依性騷擾防治法，判洪拘役50日，易科罰金則須繳5萬元。
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