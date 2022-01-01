下交流道不排隊硬「插」注意！他被罰3千不服法官駁回

民眾要下高速公路交流道時常見大排長龍的車陣，總有些車子不願排隊，以「偷吃步」的方式，開到前面後再硬「插」入隊伍中，把乖乖排隊的駕駛當傻子。基隆就有邱姓駕駛，行駛國道3號南向20公里處，因插入連貫車陣中行駛，被後方拍下檢舉違規行為，被開罰3千元，他不服提起行政訴訟，被法官駁回，罰單要照繳。

基隆地院判決書指出，邱男109年12月7日8時36分許，駕車行經國道3號南向20公里處，因「行駛高速公路未依規定變換車道」(插入連貫車陣中行駛)之違規行為，經民眾目睹且以行車記錄器影像容提出檢舉，國道公路警察局第九公路警察大隊開罰，台北市區監理所裁處3千元罰單。

邱男主張，當天開至福德隧道入口，才看到木柵交流道出口的告示牌，已不及變換車道，礙於行駛隧道期間不得任意變換車道，僅得暫行中線車道，待至隧道出口再變換車道；因恰巧遭遇事故，受迫行駛隧道內中線車道，但出隧道後，實際距木柵交流道尚有600公尺，他由主線車道伺機駛入外側減速車道，並非插入減速車道的連貫車陣。舉發機關接獲民眾檢舉，並未查證且為一致性之認定聲明原處分撤銷。

台北市區監理所說明，用路人於行駛途中欲變換車道，應遵守高速公路及快速公路交通管制規則第11條規定，「駛離主線道不得未依序排隊即插入正在連貫駛出主線之汽車中間」，且依國道公路警察局向來的認定基準，車輛於連貫車隊形成後，未由排隊起點依序排隊而插入車隊中間行駛，符合違規要件，舉發機關的舉發並無違誤。

法官勘驗行車記錄影影像內容後指出，根據檢舉人車輛所行駛的隧道外側車道，一開始即呈壅塞狀態，不若左側2車道順暢前行；檢舉人車輛自該車道駛出隧道後，在錄影時間31至33秒間，遭邱男的車輛插入其與前車之間，迫使檢舉人車輛減速。