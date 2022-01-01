快訊

捲王力宏婚變留創傷「Yumi急救近況」曝光 姊姊沉默2周發聲

柯文哲參加府前升旗變「柯總統閱兵」？ 總統府說明：請見諒

北市警1月3日起大執法 取締酒駕暨不停讓行人

中央社 / 台北1日電

台北市警察局交通警察大隊今天表示，統計去年12月24日起執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務至昨天止，已取締87件酒駕，初見防制成效，今年1月3日至2月15日將續行此專案。

由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，加上歲末年終節慶多，民眾聚餐飲酒機會增多，交通警察大隊為免酒駕悲劇發生，規劃去年12月24日至今年1月2日執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計去年12月24日至12月31日共取締酒駕案87件，初見防制成效。

為因應年節前各項活動頻繁和維護行人安全，交通警察大隊說，已規劃今年1月3日起至2月15日止持續執行專案，針對酒後駕車及車輛不停讓行人加強執法，並將於首日（1月3日）上午9時至中午12時針對行人10大多事故路口同步執行取締不停讓行人，以保障民眾行的安全。

此外，並請各分局擇定轄區重要路口及無號誌行人穿越道加強執法。

交通警察大隊指出，統計北市民國108年至110年11月止行人10大多事故路口，依序為「信義路建國南路口、西寧南路洛陽街口、延平北路中正路口、和平西路西園路口、民生東路林森北路口、民權東路吉林路口、承德路大南路口、重慶北路涼州街口、民生西路重慶北路口、忠孝西路重慶南路口」，肇事原因以車輛「搶越行人穿越道（不停讓行人）」為主。

同時，北市警局為維護行人安全加強取締車輛不停讓行人，統計110年1至11月計取締1萬2207件。

交通警察大隊強調，警方將持續針對易發生酒駕路段、時段，不分平假日、白天或深夜，強化執法密度，另因年關將近，也將針對車輛未禮讓行人加強取締，年節期間維護交通安全決心不鬆懈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察 酒駕

延伸閱讀

首爾酒駕撞死台女判8年 韓指違憲

韓國修法嚴懲酒駕變違憲 法界：台灣規定較明確

韓國修法嚴懲酒駕變違憲 法律反成罪犯免死金牌

北市跨年下午進場秩序佳 梁靜茹粉絲凌晨搶頭香

相關新聞

1枚貨車門把上指紋扯出7年前竊案 法官判無罪檢不服

7年多前中午時分，張姓男子駕駛老闆的自用小貨車，到台南市中西區郡西路製冰廠買冰、載冰，上車後發現放在副駕駛座上提袋不翼而...

東眼山遊樂區爆貪汙 收費員不開發票半月吞5萬入園費

位於桃園市復興區的東眼山森林遊樂區是北台知名景點，林務局1名劉姓技術士經派遣擔任園區收費員，他竟以不向遊客開發票方式，短...

首爾酒駕撞死台女判8年 韓指違憲

台灣留學生曾以琳前年十一月在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者遭判八年有期徒刑；不過，南韓最高法院日前以量刑過重違憲為由...

首爾酒駕犯撞死台女留學生竟重審 死者父嘆失望

台灣留學生曾以琳前年十一月在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者遭判八年有期徒刑；不過，南韓最高法院日前以刑量過重違憲為由...

男子大鬧火車站還襲警 警用機車差點淪為代步工具

台南市40多歲吳姓男子四處行竊，大到自小貨車、小至保險套無所不偷，連警用機車也想偷，所幸員警及時發現，他才棄車逃逸，警方...

中壢火爆男「被叭一聲」揮西瓜刀 騎士空手接刀刃慘縫36針

桃園黃姓男子開車遭林姓騎士按喇叭，挑釁罵「叭什麼」當街攔下林及後座女友，從車上抽出1把西瓜刀指著林的脖子，林空手接著刀刃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。