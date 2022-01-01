1枚貨車門把上指紋扯出7年前竊案 法官判無罪檢不服

7年多前中午時分，張姓男子駕駛老闆的自用小貨車，到台南市中西區郡西路製冰廠買冰、載冰，上車後發現放在副駕駛座上提袋不翼而飛，報警處理；警方在該車左前方車門採到3枚指紋，當時並未比對出相符者，6年後再次送刑事局，比對出盧姓男子，檢方依竊盜罪嫌起訴，台南地院認證據不足判無罪，檢方不服上訴。

盧男辯稱，每個人走過去摸車門，都會留有指紋。他不知道指紋是如何出現在車門的，如果他竊盜的話，車裡面也會有指紋。「我真的沒有偷」，他說，那麼久了才說是他做的。

張男提袋裝有現金2萬多元、身分證、駕照及4張金融卡，被竊後報警。台南市第2警分局派員前往竊案現場勘察採證，在遭竊車輛左前方車門外門把附近處採獲指紋3枚，2014年10月間即送請刑事警察局比對，惟未發現相符者；2020年12月間將先前未比中的指紋案件，再次送請刑事警察局比對，發現其中1枚與該局檔存盧男指紋卡的左食指指紋相符。

台南地院認為，失竊地點處並未裝設監視器，也沒有直接證據得證明該起竊案何人所為，另現場採集的3枚指紋究是何時留在車門外，另有指紋2枚無法比對。同時，該車輛停在道路上，在左前方車門外留下指紋的情況很多，並非一旦在車門外經採集並比對出指紋，即認該指紋的所有人涉案的必然性。最後法官判盧男無罪。

然而，檢方認為，觀諸警方勘察採證照片，警方是在左前車門把手上方約4公分處，採集到被告指紋。而車門把手具有開啟車門、進入車內的功能，一般人基於尊重他人財產權並避免啟人疑竇，不會任意碰觸車門把手及其附近位置。