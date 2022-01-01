快訊

于北辰退黨挺林靜儀 顏寬恒批：為3000元通告費出賣靈魂

金門元旦不平靜…砂石車撞轎車、公車 11人受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1枚貨車門把上指紋扯出7年前竊案 法官判無罪檢不服

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

7年多前中午時分，張姓男子駕駛老闆的自用小貨車，到台南市中西區郡西路製冰廠買冰、載冰，上車後發現放在副駕駛座上提袋不翼而飛，報警處理；警方在該車左前方車門採到3枚指紋，當時並未比對出相符者，6年後再次送刑事局，比對出盧姓男子，檢方依竊盜罪嫌起訴，台南地院認證據不足判無罪，檢方不服上訴。

盧男辯稱，每個人走過去摸車門，都會留有指紋。他不知道指紋是如何出現在車門的，如果他竊盜的話，車裡面也會有指紋。「我真的沒有偷」，他說，那麼久了才說是他做的。

張男提袋裝有現金2萬多元、身分證、駕照及4張金融卡，被竊後報警。台南市第2警分局派員前往竊案現場勘察採證，在遭竊車輛左前方車門外門把附近處採獲指紋3枚，2014年10月間即送請刑事警察局比對，惟未發現相符者；2020年12月間將先前未比中的指紋案件，再次送請刑事警察局比對，發現其中1枚與該局檔存盧男指紋卡的左食指指紋相符。

台南地院認為，失竊地點處並未裝設監視器，也沒有直接證據得證明該起竊案何人所為，另現場採集的3枚指紋究是何時留在車門外，另有指紋2枚無法比對。同時，該車輛停在道路上，在左前方車門外留下指紋的情況很多，並非一旦在車門外經採集並比對出指紋，即認該指紋的所有人涉案的必然性。最後法官判盧男無罪。

然而，檢方認為，觀諸警方勘察採證照片，警方是在左前車門把手上方約4公分處，採集到被告指紋。而車門把手具有開啟車門、進入車內的功能，一般人基於尊重他人財產權並避免啟人疑竇，不會任意碰觸車門把手及其附近位置。

且盧男有多次竊盜前科，與本案犯罪情節相似；且本案發生時，盧男才出獄7日，也無法說明與該車及停車地點有何關聯性，合理推論該指紋確是盧男特意接觸而留下的。

7年前，台南一起竊盜案，警方採集3枚指紋，當時沒比對出嫌犯，6年後比對出盧男，檢方依竊盜罪嫌起訴，台南地院認證據不足判無罪，檢方不服上訴。圖／本報資料照
7年前，台南一起竊盜案，警方採集3枚指紋，當時沒比對出嫌犯，6年後比對出盧男，檢方依竊盜罪嫌起訴，台南地院認證據不足判無罪，檢方不服上訴。圖／本報資料照

台南 竊盜 警察

延伸閱讀

基隆4警涉貪免職法院今宣判1人無罪 市警局依法令救濟

三立前總監涉收製作公司回扣 更一審判無罪確定

鹿港金銀廳祖先墓石竊案 兩竊賊賠6萬判緩刑

立法院性騷擾風波 陳雪生告范雲誹謗判無罪

相關新聞

1枚貨車門把上指紋扯出7年前竊案 法官判無罪檢不服

7年多前中午時分，張姓男子駕駛老闆的自用小貨車，到台南市中西區郡西路製冰廠買冰、載冰，上車後發現放在副駕駛座上提袋不翼而...

東眼山遊樂區爆貪汙 收費員不開發票半月吞5萬入園費

位於桃園市復興區的東眼山森林遊樂區是北台知名景點，林務局1名劉姓技術士經派遣擔任園區收費員，他竟以不向遊客開發票方式，短...

首爾酒駕撞死台女判8年 韓指違憲

台灣留學生曾以琳前年十一月在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者遭判八年有期徒刑；不過，南韓最高法院日前以量刑過重違憲為由...

首爾酒駕犯撞死台女留學生竟重審 死者父嘆失望

台灣留學生曾以琳前年十一月在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者遭判八年有期徒刑；不過，南韓最高法院日前以刑量過重違憲為由...

男子大鬧火車站還襲警 警用機車差點淪為代步工具

台南市40多歲吳姓男子四處行竊，大到自小貨車、小至保險套無所不偷，連警用機車也想偷，所幸員警及時發現，他才棄車逃逸，警方...

中壢火爆男「被叭一聲」揮西瓜刀 騎士空手接刀刃慘縫36針

桃園黃姓男子開車遭林姓騎士按喇叭，挑釁罵「叭什麼」當街攔下林及後座女友，從車上抽出1把西瓜刀指著林的脖子，林空手接著刀刃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。