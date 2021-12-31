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首爾酒駕犯撞死台女留學生竟重審 死者父嘆失望
台灣留學生曾以琳前年十一月在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者遭判八年有期徒刑；不過，南韓最高法院日前以刑量過重違憲為由，將此案發回重審。曾以琳的父親曾慶暉感嘆地說，無可奈何，只能說對他們很失望！
曾慶暉說，非常失望，全世界那裡有國家會將連續犯加重刑期是違反憲法的？他們以將連續犯加重刑期是違反憲法的理由要重審？而且也不過判了8年而已，韓國的法律這樣子，我們也沒有辦法。
他說，而且家屬還不可以上訴的，只能是旁觀者，只能由檢察官起訴對方，家屬只能在旁觀，只能寫信給法官，不能介入、不能上訴、不能做什麼事，除非法官讓你起來講話，不然連講話的機會都沒有。上訴只有被告可以上訴，我們竟然不能上訴，不覺得很奇怪嗎？
對於曾以琳的好友發起連署一事，曾爸爸說，只聽說過他們要寫陳情書、連署，但連署是否開始就還不確定。
據外電報導，現年五十二歲的金姓肇事者，前年十一月六日在首爾江南區街頭再次酒駕超速，闖紅燈撞死正通過斑馬線的台灣留學生曾以琳（廿八歲），遭重判八年徒刑。不過，南韓最高法院十二月卅日將全案發回首爾中央地方法院重審。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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