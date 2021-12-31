男子大鬧火車站還襲警 警用機車差點淪為代步工具

台南市40多歲吳姓男子四處行竊，大到自小貨車、小至保險套無所不偷，連警用機車也想偷，所幸員警及時發現，他才棄車逃逸，警方追出他涉12起竊盜案外，3月間他為遺失物大鬧台南火車站，持紅龍柱砸向服務台，恫嚇值班員「拿槍射殺你」，4月底員警到超商處理其糾紛，徒手毆打員警且持高梁酒攻擊，法官判他得易科罰金部分應執行1年6月，拘役部分應執行120日。

吳男曾是垃圾車司機，但到處闖禍而丟了工作，連父親及姊姊都管不動。今年3月底至6月初，台南檢警總共清出他涉及12起竊盜、竊盜未遂、侵入住宅竊盜案，以及恐嚇危害安全、妨害公務、侮辱公務員等案件。

檢警調查，今年3月25日下午2時15分，他不滿台南火車站服務台值班人員詢問其遺失物的回應，辱罵對方「你是白癡嗎」、「X你娘」等語，隨後又持紅龍柱、告示牌砸向服務台，及服務台上雜物砸向對方，恫稱「要給你好看」、「拿槍射殺你」。

4月30日清晨4時3分，他在北區某超商內，因隨意拿取物品任意擺放，經店員報警，台南市第5警分局北門派出所警員到場處理時，他竟動怒徒手毆打警員左胸及左手臂，又持貨架上的高粱酒瓶攻擊警員，後經在場員警制伏後加以逮捕。

6月6日深夜11時41分，他因未戴口罩滯留衛生福利部台南醫院室外走道不願離去，經警衛人員報警處理，第2警分局民權派出所到場查處。他不滿兩警勸離且詢問其有關竊盜案件，辱罵執勤兩警「卒仔」、「繳稅金都是養你這個垃圾」、「垃圾不要跟我講話」、「垃圾」等穢語。

吳男辯稱，他中度智能障礙並患有精神疾病，依法應判無罪。經查證，他確患有雙相情緒障礙症等病症，曾陸續就醫多次，又領有中度身心障礙證明。

台南地院委託嘉南療養院進行精神鑑定，認李男行為時，並無因精神障礙或心智缺陷致不能辨識行為違法或欠缺依其辨識而行為的能力，或因精神障礙或心智缺陷致其辨識行為違法及依其辨識而行為的能力顯著減低的情形。