談分手反被抱上床 斷片女子連遭性侵

高雄1名女子打算和男友分手，與朋友到KTV喝酒，卻醉得不省人事；朋友找她男友帶她回家，男友竟將她抱上床，趁她酒後斷片，連對她性侵2次。女子酒醒後趕緊回家，發現下體有異樣，質問男友才驚覺遭性侵。高雄地方法院依趁機性交罪，判她男友3年8月徒刑。全案可上訴。

判決指出，遭性侵的女子去年9月18日與林姓男友談分手後，心情不佳，才約閨蜜一起到高雄市大寮區某KTV店喝酒，直到隔天凌晨，女子醉得不省人事，閨蜜通知林，要林帶女子回家，但是林卻把女子帶回自己住處，趁機性侵女子。

這名女子9月19日上午酒醒，發現自己全身赤裸，林姓男友也沒穿衣服睡在她身邊，趕緊穿衣叫醒林載她回家。她洗澡時發現下體流出精液，傳訊質問林，「你昨天帶我回家，然後我喝醉的時候，有發生關係？」林回覆「有」、「早上也有」，她即報警，指控林趁她醉酒失去意識，對她性侵。林承認與女子發生性行為，但稱第二次性行為時，女友「已經清醒」、「有意識了」。