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酒後騎電動車同算酒駕 高雄大執法3天抓143人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄男子黃子洋涉嫌酒駕，將1家4口撞成1死3傷，警方全力查緝酒駕行為，3天取締143人酒駕。警方發覺，涉酒駕的駕駛人有人認為只吃薑母鴨，酒測不止以超標，還有人以為騎電動自行車就不算酒駕，全是錯誤觀念，趁跨年，提醒民眾勿以身試法，並要求店家負起責任，提醒客人別酒駕。

高雄市警局自12月26日發生黃子洋酒駕肇事，造成林姓男子1家4口傷亡，隔天立即展開連8天「酒駕大執法」。據警方統計，前3天共取締143人酒駕，其中87人呼氣酒測值逾每公升0.25毫克，經警方依公共危險罪嫌移送法辦，其餘56人開罰單舉發。

受取締的143人當中，不乏因天氣變冷，向員警表示只是吃了薑母鴨，不知道酒測值會超標；唯一騎電動自行車遭取締的男子，自認為騎電動自行車不算酒駕，員警當場告訴他，「完全是錯誤觀念」。

警方表示，刑法中的「動力交通工具」，也包含電動自行車，如果駕駛人酒後騎電動自行車，仍會觸犯公共危險罪，就算騎腳踏車也要受罰600元到1200元。

高雄市政府警察局統計，今年1月1日至12月29日，A1類交通事故發生184件、死亡186人，與去年同期比較，減少13件、死亡減少14人。

高雄發生男子酒駕肇事，造成1家4口傷亡，警方連日大執法取締酒駕。記者林保光／翻攝
高雄發生男子酒駕肇事，造成1家4口傷亡，警方連日大執法取締酒駕。記者林保光／翻攝
高雄發生男子酒駕肇事，造成1家4口傷亡，警方連日大執法取締酒駕，3天抓143人。記者林保光／翻攝
高雄發生男子酒駕肇事，造成1家4口傷亡，警方連日大執法取締酒駕，3天抓143人。記者林保光／翻攝

酒駕 電動自行車 酒測

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