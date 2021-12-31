中壢火爆男「被叭一聲」揮西瓜刀 騎士空手接刀刃慘縫36針

桃園黃姓男子開車遭林姓騎士按喇叭，挑釁罵「叭什麼」當街攔下林及後座女友，從車上抽出1把西瓜刀指著林的脖子，林空手接著刀刃濺血縫了36針；檢方偵結依殺人未遂起訴黃，但法院比對證詞、畫面認為黃無殺人犯意，變更論罪法條改依傷害罪判黃10月，可上訴。

檢警調查，黃男（23歲）去年10月17日開車中壢區新生路、元化路口要右轉，後方林姓騎士載陳姓女友按喇叭示警，黃不滿搖下車窗罵「叭什麼，現在要幹麻」，林男也回「你會不會開車」雙方就在路邊大吵。

林原不想理會要離開，但黃不罷休踩油門追逐攔下2人，跑回車上抽了1把西瓜刀指著林說「現在是想怎樣？」還猛力揮刀砍向林的脖子、胸口，林以雙手接住西瓜刀刀刃，慘遭砍傷濺血，送醫緊急縫合了36針。

檢方認為，黃持刀砍向手無寸鐵林男的脖子，還不斷步步進逼，綜合他攻擊部位、受傷程度，認為黃已經升至殺人犯意，考量黃因細故就公然逞凶，惡性非輕，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

審理時，黃辯稱拿刀子是要嚇人，因林要搶他的刀，但自己沒有要砍對方的意思，黃的辯護人也說，雙方無宿怨，林傷勢應是試圖奪取黃刀刃造成，非黃主動攻擊，黃主觀上無殺人犯意。

林男證稱，黃當時以刀鋒指著他脖子，自己用雙手是圖抵著刀鋒結果受傷，後來跟黃說「我要放手了」，黃聽完就停手；法院認為，可見黃未使用足以致命的力道揮擊西瓜刀，檢方未考量黃揮刀力道，就直接認定他有殺人犯意，尚嫌速斷。