彰化警公布十大酒駕肇事路段 今晚起高強度執法

近來發生多起酒駕肇事造成悲劇案件，酒駕修法再度受到重視，農曆春節即將來臨，在疫情趨緩下，今年各公司、行號陸續辦理尾牙，民眾餐會飲宴機會大增，彰化縣警察局今天起至農曆春節前前每周五、六、日連續執行高強度「酒駕大執法」，遏止酒駕歪風。

警察局也公布縣內近三年酒駕熱點，十大肇事路段幾乎都在人口最多的彰化市，前四名依序為中山路二段、金馬路三段、線東路一段、中華西路，再來是花壇鄉中山路一段、溪湖鎮彰水路二段；還有彰化市中山路三段、大埔路、中正路二段以及彰南路一段。

彰化警方到農曆過年都將在重點路段攔查酒駕，不論駕駛汽、機車都會綿密執法，彰化縣警察局局長吳坤旭指示，從即日起至農曆春節前每周連續3天，執行酒後駕車大執法，選定轄內飲酒場所及易發生酒駕肇事路段加強酒測攔檢，此外也責成各警察分局、交通隊等運用各項勤務強化違規攔查作為，全力防制酒後駕車，杜絕憾事發生。