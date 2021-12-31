桃園客運詐1244萬補助遭沒收 公司告前董座求償被駁回

桃園客運2018年爆發弊案，前董座吳運豐等人利用購買低底盤公車向公路總局詐領1244萬多元款項，吳被依詐欺罪2年、1224萬經法院宣告沒收。桃客公司主張吳等故意損害公司，提民事向吳等11人求償1224萬元；法院認為，該筆1244萬元是桃客不法溢領款，非損害款項，駁回其訴，可上訴。

桃客控訴，當時楊姓、蔡姓員工製作不實購車價格契約、車體廣告租賃契約及協議書，交給張姓主管簽核，而當時吳運豐擔任董事長，與時任黃姓副董、楊姓總經理、吳姓業務經理、梁姓總務部總經理、林姓副理、葉姓副理、曾姓廠長及張姓副組長都有參與議價。

桃客認為，相關幹部對當時從雲龍公司購車價格知之甚詳， 竟逐級在簽呈內批示核准楊、蔡提出的不實價格，並同意發函給桃園市府交通局申請補助，且幹部等人同意發函的簽呈內，都附有真實、不實金額紀錄，認為11人的行為都屬故意。

後來吳運豐等人刑事部分，經桃園地方法院各依詐欺罪判刑1至2年，並將桃客購車補助款1244萬多元沒收，桃客因此向吳等11人提起民事損害賠償，求償1224萬3840元損失。

吳運豐抗辯稱，桃客遭沒收的購車補助款是因他人違法行為而取得的利益，因此自應沒收以回復合法之財產狀態，難認桃客可以依此主張受有損害；其於幹部有人說自己刑事獲判無罪沒有侵權，也有人認為桃客請求權罹逾時效。

民事庭查，吳運豐詐欺案刑事判決認定，桃園客運公司溢領的補助款1244萬3840元，是吳等6名幹部、員工為桃客司實行違法行為，而為桃客公司取得的犯罪所得，雖未扣案，但仍依法對桃客諭知沒收，於全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。