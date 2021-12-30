台南議員吳通龍詐領助理費案 台南高分院改判4月獲緩刑

台南市民進籍市議員吳通龍，被控在升格直轄市第1屆台南市議會議員任內，與妻子趙蓮瑛共同詐領公費助理補助費1萬6000多元，一審認吳通龍與妻子共同犯利用職務機會詐欺罪，分處3年10月及2年，二審認詐領金額僅1萬6000多元金額不大，酌予減刑，撤銷改判2年及11月，不服上訴，最高法院認調查未盡及理由欠備而發回更審，台南高分院今天改判吳通龍及妻子共同犯公務員登載不實均處4月，均緩刑2年，並判決確定後應各向公庫支付5萬元。

最高法院認為，檢察官先訊問吳通龍及妻子有關「浮報人頭助理」及「浮報助理費用」是否認罪，於半年後才訊問其浮報賴姓助理薪資，惟此時並未再訊問吳通龍及妻子對於浮報賴姓助理薪資部分是否認罪。

最高法院指出，吳通龍、妻子是否符合貪汙治罪條例減刑規定，自應綜合其全部供述內容、承辦人員詢問的問題與內容、詢問與供述的先後順序，及之後檢察官起訴的事實等資料以為判斷，這牽涉吳通龍及妻子能否依規定減輕其刑，對其利益有重大關係，自有詳予調查釐清的必要。