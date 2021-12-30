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拒繳國道通行費等累計欠款30萬仍不繳 法拍墓地抵償

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署將在2022年1月4日下午3點，辦理「123聯合拍賣會」，此次法拍會堪稱「夜總會大集合」，物件有座落在枋寮鄉的私人墓地1筆，現為空地且產權完整，面積12坪，一拍底價5萬元。另有3座墳墓在萬丹鄉的土地持分，面積逾48坪，三拍底價為51萬2975元。

屏東分署指出，枋寮墓地所有權人開設的獨資商號，除滯欠營業稅及勞健保費被移送執行，其個人名下車輛因多次行駛在國道卻不繳高速公路通行費，被屏東監理站依據道路交通管理處罰條例開22張罰單，也因開車超速、騎機車不戴安全帽、車輛未投保強制汽車責任保險等違規情狀遭開罰後，仍屢屢再犯，視交通管理法規於無物，分署為追回累欠的30萬元欠款，數度通知義務人到場清繳未果後，扣押工程款並命義務人交出汽機車，但義務人皆不予理會，分署不得不拍賣義務人名下唯一的不動產取償。

屏東分署指出，另外3座墳墓位在萬丹鄉2筆土地持分上，義務人是因為屠狗及持有犬肉，經屏東縣政府以其違反動物保護法移送執行。

這次聯合拍賣會中，動產部分，向來受民眾青睞新古機車本次有1輛，出廠不到2年的光陽普通重型機車，還有華泰商銀股票564股已進入第2輪第2拍，當天以每股價格喊價打包，想在開春搶頭彩，可在當天下午3點備妥證件領取號碼牌，出價競價便有機會得標帶回家。

屏東分署提醒，此次不動產拍賣開放現場投標，拍賣當天下午2點半至3點可投標單，另兼採通訊投標，通訊投標標單應在1月3日前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，當天下午3點在分署拍賣室不動產開標；欲購買機車及股票者，可在當天下午2點半先到分署看車，3點至3點半持證件領取號碼牌，3點半進行動產喊價拍賣。欲觀看不動產開標、投標或競買動產者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。

有興趣的民眾可到分署官網瀏覽土地360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

屏東縣枋寮鄉一名商家，滯欠營業稅及勞健保費被移送執行，且不繳交通罰款，行政執行署屏東分署為追回累欠30萬元欠款，數度通知到場清繳未果後，扣押工程款並命義務人交出汽機車，但義務人皆不予理會，分署不得不拍賣義務人名下唯一不動產枋寮鄉的一處墓地取償。圖／行政執行署屏東分署提供
屏東縣枋寮鄉一名商家，滯欠營業稅及勞健保費被移送執行，且不繳交通罰款，行政執行署屏東分署為追回累欠30萬元欠款，數度通知到場清繳未果後，扣押工程款並命義務人交出汽機車，但義務人皆不予理會，分署不得不拍賣義務人名下唯一不動產枋寮鄉的一處墓地取償。圖／行政執行署屏東分署提供

屏東縣政府 萬丹 拍賣會

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