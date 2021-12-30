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跨國同婚遭戶政拒絕提告 台星伴侶勝訴確定

中央社 / 台北30日電

台灣女子小C與新加坡伴侶美蘋，登記結婚遭拒興訟，法院認定，2人所提文件符合要件，11月底判戶政所須准許結婚登記。法院今天表示，因戶政所沒有提上訴，全案確定。

全案緣於，小C、美蘋2019年10月8日赴台北巿松山戶政事務所登記結婚遭拒，經台北巿政府駁回訴願後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求法院撤銷拒絕登記處分，並命戶政所直接准許2人申請登記結婚。

法院11月25日宣判，判小C、美蘋勝訴。美蘋與小C聆判後指出，非常高興獲勝利判決，她們會與逾400對跨國同婚夥伴一起奮鬥下去。小C案為跨國同婚興訟第3案，前2案（同志運動先驅祁家威與馬來西亞僑生、台灣與澳門籍同性伴侶信奇與阿古）也是獲勝訴。

法院判決指出，同性別的2人向戶政機關辦理結婚登記，戶政機關僅需形式審查，不必實質審查。本件美蘋與小C申請時所提出的身分證明文件及結婚證明文件，已符合戶籍法施行細則及「戶政事務所辦理結婚登記作業規定」等，且經戶政機關審查認定2人所提出的證明文件為真正，戶政機關應為結婚登記。

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