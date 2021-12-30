快訊

領40個月年終可買房了 專家：長榮人可買這些區

電信業震撼彈！台灣大求娶台灣之星 雙方將合併

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張榮發兩子告慈善基金會董座「行為無效」 這回逆轉勝

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

張榮發慈善基金會董事、張榮發的次子張國明與三子張國政認為鍾德美在擔任基金會第8屆董事長期間，擅自於2019年1月指派第三人出席長榮國際公司在同年2月11日召集的股東會，並指示第三人在會議改選董事及監察人選舉案、解除新任董事競業限制案，行使股東選舉權及表決權，提告請求行為無效。台灣高等法院更一審今廢棄原判決，改判兩人勝訴。

張榮發基金會為長榮國際公司的股東，持股5%，張國明與張國政認為鍾德美未經董事會決議就指派第三人出席長榮國際公司的股東會，還行使選舉權和表決權，違反基金會捐助章程的規定，他們是利害關係人，因此依民法第64條、財團法人法第28條規定提告。桃園地院、高院前審都判張國明兄弟敗訴，最高法院今年7月8日則廢棄、發回更審。

高院更一審認為，基金會受贈長榮國際公司股票並轉為基金，已向法院辦理財產總額增加登記，因此長榮國際公司股份屬基金會的基金財產。基金會指派代表出席長榮國際股東臨時會、行使選舉權與表決權，將影響長榮國際公司重要決議，致影響基金會持有的長榮國際公司股份價值，依財團法人法和基金會捐助章程規定，這屬董事會職權，應該由董事會決議。

更一審指鍾德美以基金會董事長的身分做這些事，違反了章程規定，而張國明、張國政依財團法人法第28條第1項「董事執行事務，有違反捐助章程之行為時，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，宣告其行為無效」規定請求宣告行為無效有理。

鍾德美抗辯張國明、張國政提起本件訴訟違反誠信原則，但更一審認為鍾德美未經基金會董事會決議就做出這些行為，他們本於基金會董事身分訴請宣告行為無效，是依法行使權利。

財團法人具他律性質，依財團法人法第1條第2項規定，財團法人是以從事公益為目的，更一審認為基金會的公益應有適當監督，張國明、張國政提起訴訟未違反誠信原則，目的也不是損害基金會。

此外，鍾德美主張基金會主管機關衛福部從未糾正過基金會股分行使方式，因此行為應合法有效，但高院更一審認為衛福部對基金會的會議議事錄、年度計畫及執行報告為核備，並未實質審查基金會所有的股份如何行使、行使是否合法，她的抗辯不可採。本案得上訴。

鍾德美。圖／聯合報系資料照
鍾德美。圖／聯合報系資料照

財團法人法 長榮 張國政

延伸閱讀

他拍板長榮40個月年終！ 財經專家讚「虎父無犬子」：不辱長子名聲

疫情衝擊善款銳減 罕病基金會結合病友插畫推公益口罩

后豐女老師命案更一審無罪 台中高分檢聲請疑點鑑定

后豐命案再更一審無罪2被告謝謝家人 死者家屬低調走

相關新聞

桃園貪官開房、威而鋼都要廠商埋單 前局長貪汙判13年

桃園市前經發局長朱松偉利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受現金20萬、IPad，連五星級飯店房費、威而鋼都要，還命對方...

台南男6年多來欠稅241萬元拒繳 台南地院裁定管收

台南市50多歲王姓男子長年來積欠房地稅、牌照稅及汽車燃料費及相關罰鍰，6、7年來累計積欠罰鍰達241萬多元，經南區國稅局...

蔡英文論文案外案 彭文正告法官求償200萬元敗訴

媒體人彭文正為確定蔡英文總統博士學位的真實性，向法院提告，但他不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理將案件駁回，求償200...

辱警「大摳」、有體臭… 台南蘇大媽妨害公務刑期再添6月

台南檢舉達人蘇大媽因違反醫療法等案在監服刑，去年間她又涉及4起妨害公務案件，她為調取機車違規遭拖吊移置資料，與拖吊場人員...

歌手黃舒駿告歌林音樂侵害著作權不起訴

資深歌手黃舒駿曾以「戀愛症候群」等歌曲膾炙人口，近年他在大陸想把自己創作的19首歌曲授權出去，但這些歌曲被歌林音樂登記享...

張榮發兩子告慈善基金會董座「行為無效」 這回逆轉勝

張榮發慈善基金會董事、張榮發的次子張國明與三子張國政認為鍾德美在擔任基金會第8屆董事長期間，擅自於2019年1月指派第三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。