張榮發兩子告慈善基金會董座「行為無效」 這回逆轉勝

張榮發慈善基金會董事、張榮發的次子張國明與三子張國政認為鍾德美在擔任基金會第8屆董事長期間，擅自於2019年1月指派第三人出席長榮國際公司在同年2月11日召集的股東會，並指示第三人在會議改選董事及監察人選舉案、解除新任董事競業限制案，行使股東選舉權及表決權，提告請求行為無效。台灣高等法院更一審今廢棄原判決，改判兩人勝訴。

張榮發基金會為長榮國際公司的股東，持股5%，張國明與張國政認為鍾德美未經董事會決議就指派第三人出席長榮國際公司的股東會，還行使選舉權和表決權，違反基金會捐助章程的規定，他們是利害關係人，因此依民法第64條、財團法人法第28條規定提告。桃園地院、高院前審都判張國明兄弟敗訴，最高法院今年7月8日則廢棄、發回更審。

高院更一審認為，基金會受贈長榮國際公司股票並轉為基金，已向法院辦理財產總額增加登記，因此長榮國際公司股份屬基金會的基金財產。基金會指派代表出席長榮國際股東臨時會、行使選舉權與表決權，將影響長榮國際公司重要決議，致影響基金會持有的長榮國際公司股份價值，依財團法人法和基金會捐助章程規定，這屬董事會職權，應該由董事會決議。

更一審指鍾德美以基金會董事長的身分做這些事，違反了章程規定，而張國明、張國政依財團法人法第28條第1項「董事執行事務，有違反捐助章程之行為時，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，宣告其行為無效」規定請求宣告行為無效有理。

鍾德美抗辯張國明、張國政提起本件訴訟違反誠信原則，但更一審認為鍾德美未經基金會董事會決議就做出這些行為，他們本於基金會董事身分訴請宣告行為無效，是依法行使權利。

財團法人具他律性質，依財團法人法第1條第2項規定，財團法人是以從事公益為目的，更一審認為基金會的公益應有適當監督，張國明、張國政提起訴訟未違反誠信原則，目的也不是損害基金會。