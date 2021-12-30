桃園貪官開房、威而鋼都要廠商埋單 前局長貪汙判13年

桃園市前經發局長朱松偉利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受現金20萬、IPad，連五星級飯店房費、威而鋼都要，還命對方送到局長室分贓，檢方起訴痛批他如地痞流氓；法院審理2年多，朱均否認貪汙，但院方以他索賄時機巧妙不採信，依8個貪汙、1個詐欺罪判朱13年，可上訴。

桃園地檢署當時偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉（55歲）弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期內不斷囂張向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難直接送20萬現金給朱，還8度替朱支付飯店費；朱另在「虎頭山智慧車輛」採購案時，傳大型重機截圖給廠商說「我想這台上下班」，結果遭對方已讀不回。

朱還接受台鎔公司顏姓副董請求儘速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳狄翁演唱會門票答謝；另朱還在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車及Apple Watch等物。

檢方還發現，朱曾多次向廠商要「維他命」起初還以為是某種暗號，但廠商證明朱要的是「威而鋼」，本來送台灣藥商製的朱疑似對效果不滿意，還點名要「正宗維他命」；檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費，依10個貪汙最起訴，其餘7名廠商因迫於壓力，求處緩刑。

審理時，朱松偉否認貪汙，辯稱部分收受的財物次和多名廠商交情良好，飯店部分也是請對方幫忙訂，但只是一時沒有付錢，或對方基於交情說不用付，沒有要對方贈與；朱還說，他收受這些財物、利益，也跟自己身為局長、採購案評選委員、交通影響評估審查委員身分的職務行為有關。

法院查，朱索求財物時間大多在採購案執行中，或是在補助案、申請許可證變更案之際，時機巧妙，且朱博士畢業曾任政府要職，不可能不知和廠商金錢往來，基於敏感時刻應停止，卻仍於在巧妙時機收受、還多次主動索求，並比對多名廠商說法，不採信朱辯詞。

法院審酌，朱原為大學教授，經借調至桃園經發局當局長，國家無非是借其長才而予以重用，並非是他圖謀不法財物、利益的管道，但他竟屢屢借局長、審查委員身分收受、主動索求利益，損害公務員廉潔形象，依8個貪汙罪、1個詐欺罪，判朱有期徒刑13年，褫奪公權5年。