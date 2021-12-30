聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝和弦罵吳宗憲「臭卒仔」加三字經 須賠30萬可上訴
藝人高以翔前年11月在大陸錄影猝死，吳宗憲評論「是韓國人害的」，謝和弦怒罵吳宗憲「臭卒仔、幹你娘勒」，吳提告刑事責任加民事責任求償100萬。士林地方法院審結，謝須賠償吳30萬，另在個人臉書粉絲專頁連續3天刊登道歉啟事。
謝和弦2019年12月19日、21日在臉書開直播罵吳宗憲「裝什麼台灣大哥⋯假鬼假怪⋯你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的⋯是韓國人害你沒有懶趴的⋯卒仔、臭卒仔、吳宗憲臭卒仔⋯你他媽說是韓國害死他的，幹你娘勒」。
吳提告公然侮辱，刑事部分，謝和弦已遭士院判處拘役20天，可易科罰金2萬。民事部分，法官認為謝的言詞經多家媒體轉載廣為傳播，確實貶損他人尊嚴，侵害吳的名譽。
法官考量謝、吳在2019年都有百萬以上所得、吳名下有多筆不動產，也考量兩造身分、地位、經濟能力後，認為吳請求賠償100萬過高，應以30萬為適當，另謝須在個人粉專刊登道歉啟事連續3天。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言