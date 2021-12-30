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台南男6年多來欠稅241萬元拒繳 台南地院裁定管收

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市50多歲王姓男子長年來積欠房地稅、牌照稅及汽車燃料費及相關罰鍰，6、7年來累計積欠罰鍰達241萬多元，經南區國稅局台南分局等移送行政執行署台南分署強制執行，執行官查出每月有6萬多薪資收入，且有不明資金流出逾240多萬元，但王男一下子說生活費，一下子又說忘記了，對資金流向前後說詞不一，將他移送台南地院聲請管收，昨晚經裁定管收，並移送台南看守所附設管收所。

台南分署指出，王男滯欠107年度個人房屋土地交易所得稅及罰鍰、107、108年度使用牌照稅、105、107、108、109年度汽車燃料費及罰緩、107、108、109年度公路法罰鍰、103年度交通罰鍰及107年度高速公路通行費，逾期不履行，經南區國稅局台南分局、台南市府財政稅務局台南分局、嘉義區監理所台南監理站、市府交通局、高速公路局南區養護工程分局等移送台南分署強制執行，尚欠金額為241餘萬元。

經行政執行官林仲立調查，發現王男2018年9月至2020年10月間每月有約6萬的薪資收入，及2019年間有70餘萬元轉入其銀行帳戶內，他隨即以現金提領，另王男2019年間自另家銀行帳戶現金提領20萬元，合計銀行帳戶不明資金流向金額達240多萬元。經詢問，王男前後說詞不一，始終拒絕明確交待及提出證明資料。

因此，認定王男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」及「於審酌義務人整體收入、財產狀況及工作能力，認有履行義務之可能，別無其他執行方法，而拒絕報告其財產狀況或為虛偽之報告」管收事由，當場將他留置，將他移送台南地院裁定管收，解送台南看守所附設管收所。

台南市王姓男子欠稅241萬多元拒繳，行政執行署台南分署將他移送台南地院裁定管收後，解送台南看守所。記者邵心杰／翻攝
台南市王姓男子欠稅241萬多元拒繳，行政執行署台南分署將他移送台南地院裁定管收後，解送台南看守所。記者邵心杰／翻攝

台南 薪資 高速公路

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