台南男6年多來欠稅241萬元拒繳 台南地院裁定管收

台南市50多歲王姓男子長年來積欠房地稅、牌照稅及汽車燃料費及相關罰鍰，6、7年來累計積欠罰鍰達241萬多元，經南區國稅局台南分局等移送行政執行署台南分署強制執行，執行官查出每月有6萬多薪資收入，且有不明資金流出逾240多萬元，但王男一下子說生活費，一下子又說忘記了，對資金流向前後說詞不一，將他移送台南地院聲請管收，昨晚經裁定管收，並移送台南看守所附設管收所。

台南分署指出，王男滯欠107年度個人房屋土地交易所得稅及罰鍰、107、108年度使用牌照稅、105、107、108、109年度汽車燃料費及罰緩、107、108、109年度公路法罰鍰、103年度交通罰鍰及107年度高速公路通行費，逾期不履行，經南區國稅局台南分局、台南市府財政稅務局台南分局、嘉義區監理所台南監理站、市府交通局、高速公路局南區養護工程分局等移送台南分署強制執行，尚欠金額為241餘萬元。

經行政執行官林仲立調查，發現王男2018年9月至2020年10月間每月有約6萬的薪資收入，及2019年間有70餘萬元轉入其銀行帳戶內，他隨即以現金提領，另王男2019年間自另家銀行帳戶現金提領20萬元，合計銀行帳戶不明資金流向金額達240多萬元。經詢問，王男前後說詞不一，始終拒絕明確交待及提出證明資料。