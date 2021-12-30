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三中案二審李殷君中籤 陪席法官曾判馬英九有罪

中央社 / 台北30日電

前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前國民黨主席馬英九等人被控三中案，二審高院今天公開抽籤，由法官李殷君中籤，與陪席法官許文章及審判長曾淑華一起審理。李殷君8月才到高院，許文章另案曾判馬英九有罪。

李殷君原是台北地方法院法官，曾審理導演鈕承澤性侵案，在北院期間曾任刑事庭發言人，曾說明陳伯謙被控華山分屍案、民眾自訴前總統馬英九涉殺人未遂（太陽花學運指示驅離行政院民眾）等案的判決理由。李殷君今年8月間調升台灣高等法院。

陪席法官許文章為高院資深法官，在高院期間與2名法官組合議庭並於民國107年5月間就前總統馬英九教唆洩密案，改判馬英九4月徒刑，可易科罰金。此為馬英九唯一有罪判決。此有罪判決後來遭最高法院撤銷發回，高院更一審審理後判馬英九無罪，全案定讞。

審判長曾淑華在高院審過許多矚目案件，包含北巿夜店殺警案、小燈炮命案、陳伯謙被控華山分屍案更一審等案件。

台北地署檢起訴指出，被告馬英九、張哲琛、汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易及舊黨部大樓案中，涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億多元損害，民國107年7月間依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。

一審台北地方法院認定檢察官舉證不足，且馬英九不具違反證交法身分，今年10月27日判決馬英九無罪；前中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清也獲判無罪。

另外，前立委蔡正元被控侵占阿波羅公司資產等案，北院依業務侵占罪判處蔡正元有期徒刑3年6月，並依違反商業會計法判處有期徒刑6月，得易科罰金；蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行均獲判無罪。

台北地檢署對全案6名被告提起上訴，二審台灣高等法院受理後，今天公開抽籤分案。

馬英九 蔡正元

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