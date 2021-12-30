快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

蔡英文論文案外案 彭文正告法官求償200萬元敗訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人彭文正為確定蔡英文總統博士學位的真實性，向法院提告，但他不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理將案件駁回，求償200萬元並在四大報刊登道歉啟事；台北地方法院今判彭文正敗訴，法官免賠，可上訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士學位，為確定論文真偽，他提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，台北地方法院更一審仍由張詠惠承審，案件仍在審理中。

法院開庭時，彭文正曾透過視訊表示，他的一連串官司都是因為質疑蔡英文的博士論文不存在而起，張詠惠審案時，沒有開庭、沒有進行闡明義務、沒有閱讀訴訟資料，就程序駁回訴訟，讓刑事、民事官司多走很多路。

彭文正說，他受到枉法裁判，誹謗罪被檢察官起訴之後，他的14歲女兒痛哭失聲了5分鐘，94歲的老母親也因而昏厥，對張詠惠提告，是希望司法能夠改革，如果勝訴會將錢全部捐給司法改革相關團體。

彭的律師認為，張詠惠已做出實體判決，適用一事不再理原則，彭文正上訴才獲得台灣高等法院判決廢棄發回、保證審級利益，因此張侵害彭的審級利益。

張詠惠的委任律師開庭時曾說，台北地院如何製作、發布新聞稿，與張詠惠完全無關，彭文正無法舉證侵權行為所造成如何的損害，主張張詠惠不必賠錢，也不必登報道歉。

彭文正。圖/聯合報系資料照片
彭文正。圖/聯合報系資料照片

蔡英文 司法改革 律師

延伸閱讀

影／蔡英文：挹注更多資源強化社安

論文門只查有利蔡總統的證據？ 彭文正請求評鑑檢察官

向法官求償200萬 彭文正跨海稱：告官是盼司法改革

府發言人提出蔡英文博士證書 彭文正律師不信欲聲請傳喚阿扁

相關新聞

台南男6年多來欠稅241萬元拒繳 台南地院裁定管收

台南市50多歲王姓男子長年來積欠房地稅、牌照稅及汽車燃料費及相關罰鍰，6、7年來累計積欠罰鍰達241萬多元，經南區國稅局...

蔡英文論文案外案 彭文正告法官求償200萬元敗訴

媒體人彭文正為確定蔡英文總統博士學位的真實性，向法院提告，但他不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理將案件駁回，求償200...

辱警「大摳」、有體臭… 台南蘇大媽妨害公務刑期再添6月

台南檢舉達人蘇大媽因違反醫療法等案在監服刑，去年間她又涉及4起妨害公務案件，她為調取機車違規遭拖吊移置資料，與拖吊場人員...

三中案二審李殷君中籤 陪席法官曾判馬英九有罪

前國民黨主席馬英九等人被控三中案，二審高院今天公開抽籤，由法官李殷君中籤，與陪席法官許文章及審判長曾淑華一起審理。李殷君...

馬英九三中案高等法院分案 中籤法官曾審過鈕承澤性侵

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，被檢方認定賤賣，但台北地方法院10月27日認定黨產交易並未造成國民黨損失，...

炒股作手「古董張」炒股獲利6億判4年 申請假釋通過初審

股市作手「古董張」張世傑炒作唐鋒股票，另與「世界陳」陳和宗炒作上櫃公司天剛股票判刑4年確定，發監台中監獄；張服刑過半，日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。