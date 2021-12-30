蔡英文論文案外案 彭文正告法官求償200萬元敗訴

媒體人彭文正為確定蔡英文總統博士學位的真實性，向法院提告，但他不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理將案件駁回，求償200萬元並在四大報刊登道歉啟事；台北地方法院今判彭文正敗訴，法官免賠，可上訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士學位，為確定論文真偽，他提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，台北地方法院更一審仍由張詠惠承審，案件仍在審理中。

法院開庭時，彭文正曾透過視訊表示，他的一連串官司都是因為質疑蔡英文的博士論文不存在而起，張詠惠審案時，沒有開庭、沒有進行闡明義務、沒有閱讀訴訟資料，就程序駁回訴訟，讓刑事、民事官司多走很多路。

彭文正說，他受到枉法裁判，誹謗罪被檢察官起訴之後，他的14歲女兒痛哭失聲了5分鐘，94歲的老母親也因而昏厥，對張詠惠提告，是希望司法能夠改革，如果勝訴會將錢全部捐給司法改革相關團體。

彭的律師認為，張詠惠已做出實體判決，適用一事不再理原則，彭文正上訴才獲得台灣高等法院判決廢棄發回、保證審級利益，因此張侵害彭的審級利益。