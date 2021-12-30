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士林分署查封房產 男速繳拒絕酒測罰鍰18萬元

中央社 / 台北30日電

行政執行署士林分署今天表示，陳姓男子拒絕酒測遭罰18萬元但遲未繳納，執行人員昨天赴陳男住家張貼封條，陳男今天上午即趕到士林分署一次繳清。

法務部行政執行署士林分署新聞稿指出，陳姓男子於民國108年間在工地工作，某日在工地喝了10多瓶啤酒，下班騎乘機車返家途中遭警攔查但拒絕酒測，因而被裁處新台幣18萬元罰鍰。

由於陳姓男子遲不繳納，案經移送士林分署強制執行；執行人員多次通知陳男繳錢但未獲回應，11月間先行囑託地政機關就陳男名下不動產辦理查封登記，昨天派員前往陳男住家張貼封條。

陳姓男子經鄰居告知後到場，由執行人員當面告知查封原因；陳男今天上午親自前往士林分署繳清罰鍰，士林分署也即刻函請地政機關塗銷查封登記，以返還房產。

酒測 法務部

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