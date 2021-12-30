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馬英九三中案高等法院分案 中籤法官曾審過鈕承澤性侵

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，被檢方認定賤賣，但台北地方法院10月27日認定黨產交易並未造成國民黨損失，判決馬英九無罪。台北地檢署上訴，台灣高等法院今天下午3點在刑事庭大廈4樓會議室公開抽籤，由惠股李殷君擔任受命法官，智股許文章為陪席法官，庭長為曾淑華。

李殷君今年才從台北地院升上二審，曾審過鈕承澤性侵案，而許文章則是司訓所20期的資深法官，曾淑華則審過夜店殺警案與紅火案。

因矚目案件分案時，會先預告分案時間，法官界長久以來流傳分案時「沒在位子上的會分到」，今天是2021年度最後一個上班日，有沒有法官請假事先也成為茶餘飯後的話題。有法官一早聽到三中案要抽籤，都避免聊到這個話題。不過李、許、曾今天都在辦公室。

本案被告包括馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行。唯一有罪的蔡正元被北院依刑法業務侵占罪判3年6月徒刑，依商業會計法判6月得易科罰金之刑，並沒收2億8032萬犯罪所得，蔡也提上訴。

北檢列舉九項上訴理由，包括北院採證法則自相矛盾、割裂起訴事實的架構、未提出商業判斷法則的適用要件及標準、對於交易案是否符合營業常規的標準迴異於司法實務、混淆被告動機與主觀犯意、以形式外觀檢視交易案的合法性、在數交易案中的評價標準不一、判決無罪理由與卷內事證相違卻沒說明，以及逸脫起訴書、契約文件等書面證據及被告的辯解，自行創設概念，並逕行認定不用適用公司取處程序和內控規定。

馬英九。圖／聯合報系資料照片
馬英九。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院庭長林婷立抽出惠股法官李殷君為三中案受命法官。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院庭長林婷立抽出惠股法官李殷君為三中案受命法官。記者王宏舜／攝影

國民黨 馬英九 蔡正元

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