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頭城鎮長曹乾舜涉收賄遭判刑 宜縣府將派代理鎮長

中央社 / 宜蘭縣30日電

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉貪收賄390萬，新北地院依《貪污治罪條例》，判刑6年6個月、褫奪公權4年。圖／聯合報系資料照，記者羅建旺攝影
宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉貪收賄390萬，新北地院依《貪污治罪條例》，判刑6年6個月、褫奪公權4年。圖／聯合報系資料照，記者羅建旺攝影
宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉犯收賄，遭法院判處有期徒刑6年6月。宜蘭縣政府今天表示，收到判決書後，將依規定停止曹乾舜職務，並派員代理。

宜蘭縣政府民政處表示，依地方制度法規定，鄉（鎮、市）長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例，經第一審判處有期徒刑者，由縣政府停止被告職務。

民政處指出，縣府收到判決書後，依地方制度法規定，將通知頭城鎮公所停止曹乾舜職務，之後依行政程序，請縣長林姿妙指派代理鎮長，以利後續鎮務推動。

新北地方法院判決書指出，曹乾舜涉嫌在LED路燈採購案與相關人事案中，向得標廠商等人收賄，共計新台幣390萬元，今天依違反貪污治罪條例，判處曹乾舜有期徒刑6年6月，褫奪公權4年，可上訴。

宜蘭 地方制度法 收賄 羅東

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