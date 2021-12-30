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頭城鎮長曹乾舜涉收賄遭判刑 宜縣府將派代理鎮長
宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉犯收賄，遭法院判處有期徒刑6年6月。宜蘭縣政府今天表示，收到判決書後，將依規定停止曹乾舜職務，並派員代理。
宜蘭縣政府民政處表示，依地方制度法規定，鄉（鎮、市）長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例，經第一審判處有期徒刑者，由縣政府停止被告職務。
民政處指出，縣府收到判決書後，依地方制度法規定，將通知頭城鎮公所停止曹乾舜職務，之後依行政程序，請縣長林姿妙指派代理鎮長，以利後續鎮務推動。
新北地方法院判決書指出，曹乾舜涉嫌在LED路燈採購案與相關人事案中，向得標廠商等人收賄，共計新台幣390萬元，今天依違反貪污治罪條例，判處曹乾舜有期徒刑6年6月，褫奪公權4年，可上訴。
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