新北男子騎機車上國道蛇行釀連環撞 遭判刑4月
趙姓男子去年10月間騎機車上國道蛇行，導致多車連環撞，連國道警察驚險救人也受傷送醫。新北地方法院審理後，依妨害公眾往來安全罪，日前判處趙男4個月徒刑，可上訴。
據新北地方法院判決書，趙姓男子去年10月5日上午11時許，騎機車從林口交流道進入國道1號後往北行駛，當時2名國道警察立即鳴笛並以擴音器示意趙男靠邊停車。
沒想到趙男不停車，還在車道間穿梭、蛇行、任意變換車道、單手騎乘車輛並抽菸，在外側車道迴轉時和一台小貨車發生擦撞，導致連環追撞車禍。
法官審理認為，趙男有肇事逃逸、毒品紀錄，這次又是觸犯公共危險罪，可見他對刑罰反應力薄弱，依法加重其刑。
法官審酌趙男無視其他用路人安全，違規騎乘機車上高速公路，非但在車道間穿梭、蛇行、任意變換車道、單手騎乘車輛、抽菸及迴轉而造成交通事故，已嚴重危害公眾往來安全，所為應予非難，但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，27日判處趙男4個月徒刑。
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