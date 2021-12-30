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拿女性內褲自瀆後掛回 男依毀損罪判拘役20天

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣張姓男子涉嫌取用女性內褲手淫，事後將內褲掛回原處，被害婦人發現有污穢物，調閱住處監視器看到不堪過程，氣得報警，警方循線將張男帶回偵訊送辦；嘉義地方法院簡易判處張男犯毀損他人物品罪，處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日，可上訴。

據了解，張姓男子在今年10月31日晚上6時32分許，行經某婦人住處，看見婦女所有的紅色內褲晾掛在該住宅前方屋簷下，竟涉嫌侵入該住宅之附連圍繞土地，繼而拿取內褲後，自慰手淫並射精至該內褲上，致令不堪用，事後將該內褲懸掛回原處後離去。

婦人欲收取晾掛內衣褲時查覺內褲似沾有污穢物，於是調閱住家路口監視器，看到張男持內褲做出不堪過程，羞愧氣憤下報警，警方循線將張男帶回偵辦。

檢警偵辦時，張男坦承不諱，並有案發時監視錄影畫面截圖、案發處所及證物蒐證照片、扣案證物內褲1件等佐證。檢察官聲請逕以簡易判決處刑。

嘉義地方法院審酌，被告未得告訴人之同意，恣意侵入告訴人住宅之附連圍繞土地、毀損告訴人之內褲，侵害告訴人之財產權及生活起居安寧，衡酌其坦承犯行，態度良好，毀損物品之價值，尚未與告訴人達成調解，賠償告訴人之損失，自陳國小肄業之智識程度，職業為工，罹有輕度身心障礙，經濟狀況為勉持，及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，依毀損他人物品罪，處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日。

男子涉嫌拿取女用內褲作出不堪情狀再掛回，被法院依毀損罪判處拘役。記者李宗祐／攝影
男子涉嫌拿取女用內褲作出不堪情狀再掛回，被法院依毀損罪判處拘役。記者李宗祐／攝影

嘉義 監視器

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