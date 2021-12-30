拿女性內褲自瀆後掛回 男依毀損罪判拘役20天

嘉義縣張姓男子涉嫌取用女性內褲手淫，事後將內褲掛回原處，被害婦人發現有污穢物，調閱住處監視器看到不堪過程，氣得報警，警方循線將張男帶回偵訊送辦；嘉義地方法院簡易判處張男犯毀損他人物品罪，處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日，可上訴。

據了解，張姓男子在今年10月31日晚上6時32分許，行經某婦人住處，看見婦女所有的紅色內褲晾掛在該住宅前方屋簷下，竟涉嫌侵入該住宅之附連圍繞土地，繼而拿取內褲後，自慰手淫並射精至該內褲上，致令不堪用，事後將該內褲懸掛回原處後離去。

婦人欲收取晾掛內衣褲時查覺內褲似沾有污穢物，於是調閱住家路口監視器，看到張男持內褲做出不堪過程，羞愧氣憤下報警，警方循線將張男帶回偵辦。

檢警偵辦時，張男坦承不諱，並有案發時監視錄影畫面截圖、案發處所及證物蒐證照片、扣案證物內褲1件等佐證。檢察官聲請逕以簡易判決處刑。