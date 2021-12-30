聽新聞
test
0:00 / 0:00
拿女性內褲自瀆後掛回 男依毀損罪判拘役20天
嘉義縣張姓男子涉嫌取用女性內褲手淫，事後將內褲掛回原處，被害婦人發現有污穢物，調閱住處監視器看到不堪過程，氣得報警，警方循線將張男帶回偵訊送辦；嘉義地方法院簡易判處張男犯毀損他人物品罪，處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日，可上訴。
據了解，張姓男子在今年10月31日晚上6時32分許，行經某婦人住處，看見婦女所有的紅色內褲晾掛在該住宅前方屋簷下，竟涉嫌侵入該住宅之附連圍繞土地，繼而拿取內褲後，自慰手淫並射精至該內褲上，致令不堪用，事後將該內褲懸掛回原處後離去。
婦人欲收取晾掛內衣褲時查覺內褲似沾有污穢物，於是調閱住家路口監視器，看到張男持內褲做出不堪過程，羞愧氣憤下報警，警方循線將張男帶回偵辦。
檢警偵辦時，張男坦承不諱，並有案發時監視錄影畫面截圖、案發處所及證物蒐證照片、扣案證物內褲1件等佐證。檢察官聲請逕以簡易判決處刑。
嘉義地方法院審酌，被告未得告訴人之同意，恣意侵入告訴人住宅之附連圍繞土地、毀損告訴人之內褲，侵害告訴人之財產權及生活起居安寧，衡酌其坦承犯行，態度良好，毀損物品之價值，尚未與告訴人達成調解，賠償告訴人之損失，自陳國小肄業之智識程度，職業為工，罹有輕度身心障礙，經濟狀況為勉持，及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，依毀損他人物品罪，處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言