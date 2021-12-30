安平幫派火併釀兩死「蝦米」 逃死刑 法官：與濫殺民眾有別
台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡，蔡秉逸等7嫌被依殺人、槍砲等罪起訴，主嫌蔡秉逸應執行無期徒刑，褫奪公權終身，並科罰金20萬元。台南地院認蔡殺人之前，住家的確曾經遭到毀損及騷擾，因而誘發殺人動機，行為與無差別濫殺兒童或民眾有所差別，且犯罪後立即投案，並始終承認客觀行為的犯罪後態度，認為不應量處死刑。
台南地院合議庭指出，蔡秉逸共同犯攜帶兇器在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪，處2年6月，又犯非法持有非制式手槍罪，處9年，並科罰金20萬元，又犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金20萬元。曾俊湳共同犯傷害罪，處1年，又犯殺人罪，處15年，應執行15年10月。
另劉科南共同犯傷害罪，處1年；蘇琮傑共同犯攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，處1年4月；余俊廷共同犯攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，處1年6月；王秉州共同犯攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，處1年2月；徐梓恆共同犯傷害罪，處1年2月。
合議庭審酌，蔡秉逸殺人之前，住家的確曾經遭到毀損及騷擾，因而誘發殺人動機，行為與無差別濫殺兒童或民眾有所差別。且犯罪後立即投案，並始終承認客觀行為的犯罪後態度，認為不應量處死刑。但考量蔡秉逸殺人動機、手段果決且兇殘，認識多年，原敬稱陳男為「大哥」雙方關係，且已有持槍尋仇犯罪前科等情，認蔡秉逸性格及解決問題慣常模式較為衝動、暴力，雖曾向死者家屬致歉但也未彌補損害等因素，認為殺人部分應量處無期徒刑。持有非制式手槍及子彈部分數量非微，認應量處有期徒刑9年，併科罰金新臺幣20萬元。
此外，曾俊湳是因友人蘇琮傑受傷而起意殺人，並非預謀，且原本與王重傑互不相識，先以車衝撞、輾壓王重傑，進而得手殺害，手段兇殘。年幼並非成長於正常安全、穩定的環境，而造成偏差性格及行為，犯罪後坦承大部分客觀行為，並流露悔悟之情，雖曾向王重傑家屬道歉，但迄未彌補損害等因素。認為曾俊湳量處無期徒刑過重，此部分量處曾俊湳有期徒刑15年，另傷害部分處有期徒刑1年，合併執行有期徒刑15年10月。
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