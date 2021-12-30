基隆貪警嘆沒績效被冷落 法官批警扭曲績效至上應檢討

基隆市警局一分局南榮路派出所張晉維等4名前警員涉貪案今天宣判，審判長劉桂金說，3警敗壞官箴，讓警譽受損，所為不宜輕縱，但警界有關績效考評制度之設計，重「成果」而輕「流程」，對於員警於辦案偵查過程缺乏督考機制，「績效紅人文化」已扭曲警員一昧追求績效而不擇手段，警界扭曲的績效至上應檢討，「達不到要求就遭冷言冷語，反而在黑道受到真誠的對待，而覺得在臥底環境下才是快樂的」。

基隆市警局一分局南榮路派出所張晉維等4名前警員，涉嫌假藉辦案A走詐騙集團120萬贓款及調包毒品黑吃黑案，基隆地院今天依違反貪汙治罪條例等罪判張晉維5年6月徒刑最重，黃民欣、周聖倫分別被判3年、2年6月，蘇昱端則獲判無罪。

劉桂金說，張晉維供稱，從警職生涯類似過往在校隊中追求歸屬、榮耀感及責任感，從警以來，因績效良好，且均配合單位長官從事臥底，查獲多起社會重大治安案件，本案發生前，因達不到以往優良績效，而所長冷言冷語檢討，稱其成日只知養狗，是一個廢人。

張晉維向法官說，所長只看結果，不看過程，讓他對警職身分感到卑微，亦迷失自我道德扭曲，認為在派出所成日受績效要求，「達不到要求就遭冷言冷語，反而在黑道受到真誠的對待，而覺得在臥底環境下才是快樂的」，進而想方設法獲取線報，想維持以往績效。

法官表示，周聖倫供稱，因為沒有績效，派出所開會時會被點名到底有沒有在上班等，感受上會有壓力，且一分局共有三個派出所，所長開會後返所如臉色不好，就是他們所績效差，會被駡，當時因為之前還卡債，且家裡寵物生病需大筆開銷，才起貪念想說跟著學長可以抓績效。

黃民欣也供稱，在警界有績效制度要求，績效好的，除了有多的考績獎金、對升遷有影響，也易獲得所長好言相看。

審判長劉桂金指出，可見警員機關有關績效考評制度之設計，重「成果」而輕「流程」，對於員警於辦案偵查過程中是否正確落實法律規範，缺乏督考機制。張晉維、周聖倫、黃民欣等個人行為偏差導致違法犯罪應受責罰外，其身處之「績效至上」等制度因素，尤應檢討。今日各派出所、分局，乃至刑警大隊，深諳此道且享有紅利者之「績效紅人文化」已扭曲警員本應依法執法之本份要求。而一昧追求績效之結果，又回頭滋養、愈發扭曲原本之績效制度，使之變質腐化，終究演化成「為達績效不擇手段」之偏執。

劉桂金說，現今警界幹部階層，不論警階高低，對於上開警員機關內部績效掛帥積習，均習以為常而不思改革，其尤甚者放縱「績效紅人」為所欲為，或安排勤務時勞逸不公，或縱容之違法辦案以求績效。平日坐視其自甘墮落，敗壞單位風氣。