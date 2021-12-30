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年終尾牙酒駕多 羅秉成：高風險加強警力

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

高雄市林姓男子一家四口26日晚間遭酒駕高速撞上，造成1死3輕重傷悲劇，各界提出加重罰則、強制治療等防治酒駕修法，行政院發言人羅秉成表示，酒駕讓人無法忍受，酒駕零容忍，各界修法意見、建議，相關部會都有掌握，但單靠道德呼籲有限，每人都要知所節制，年關將近，也會加強警力取締。

羅秉成今天主持行政院會後記者會，針對酒駕議題，他說，酒駕讓國人深惡痛絕，也讓人無法忍受，酒駕零容忍，政府已經透過好幾次修法，希望能夠改善酒駕情形，但以台灣和其他國家比起來，酒駕致死再犯已經提高到無期徒刑，已經很高了。

他說，有些個案不一定適用酒駕辦理，有些國家甚至是以殺人罪起訴。他提醒，國人同胞不要太輕率，以為酒駕關幾年就算了，可能犯上殺人罪則，是害人害己。國人要一起努力控制在最低。

羅秉成說，各界還有很多對酒駕各種修法的意見和建議，相關部會也都有在注意與掌握，若有必要精進掌握，權責部會都要提出，也請社會各界給予支持。他說，社會現在有很多呼聲，但仍希望每人都要知所節制，單靠道德呼籲有限，一定要共同努力，才能改善酒駕對社會產生的危害。至於政府在修法、政策、執法的不足，要持續精進。

羅秉成說，年關將至，年終、尾牙、聚餐，喝酒上路情形恐怕也會再有，院長蘇貞昌已特別交代執法單位，警察同仁們，春節年終尾牙場所，高風險的地方，應該要加強警力來取締酒駕的發生。

行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供

酒駕 羅秉成 行政院

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