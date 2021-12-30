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吳健保服刑涉買通監所員送餐講電話 科員10萬元交保
前台南縣議長吳健保涉國內職棒打假球案遭判刑定讞，因身體因素需洗腎，移監台中監獄執行。吳健保涉嫌買通台中監獄高姓科員，要高每日替他買早餐、讓他打電話。台中地檢署本月16日進行搜索，高姓科員依貪汙罪嫌10萬元交保。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今說明，檢察官確實在12月16日指揮廉政署偵辦本案，其中高姓被告以10萬元交保，本件目前還在偵查中，相關事證調查中，基於偵查不公開，細節不便說明。
據悉，吳健保被指控涉嫌買通高姓科員每天替他張羅早餐，一日多次讓他以公務電話打電話給家屬，而非公用電話，引起檢調人員注意搜查。
台中監獄表示，高姓科員已屆齡退休，目前請假中，至於高姓科員有無接受吳健保收受代買早餐，僅表示一切交由檢調調查中。並指出，吳健保身體狀況差、胃口也不好，公家提供的伙食「吃不多」。
至於有無讓吳健保以公務機打給家屬通話，台中監獄強調，獄內公務機是各科室通話，屬內部聯繫。
日前因為疫情關係，家屬不能接見，改以電話方式讓受刑人與家屬保持聯繫，台中監獄表示，受刑人對外通話的電話要插卡才能使用，平常鎖住，因鼓勵收容人多跟家屬聯繫，維持親情支持力量，申請通話沒有很嚴苛，原則上只要申請，就准通話。
加上吳健保屬於一級，原本每天都可以接見，因此疫情期間，只要申請，每天都可以撥打電話。
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