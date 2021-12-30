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宜蘭頭城鎮長曹乾舜辦公室收賄390萬 今判刑6年6月
宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜利用辦理頭城鎮LED路燈採購等案，在辦公室收賄3次共390萬，新北地院今依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判刑6年6個月，褫奪公權4年，可上訴。
判決指出，光寶科技光林照明事業部業務經理李冠廷、下游包商魏彰泰，透過居中牽線的莊雲森，找到在宜蘭在地邱氏家族事業體擔任財務經理的古文綺，介紹結識與頭城鎮長曹乾舜熟識的邱世續協助牽線。
107年趁頭城鎮辦理全鎮路燈全面汰換LED路燈採購案，由曹乾舜利用職務上之便利護航，指示公所參考莊男提供的資料進行標案規畫，並在辦公室向得標廠商收取賄款300萬元；又利用進用教保人員、清潔隊人員之機會，先後收取40萬元、50萬元賄款，三次犯罪情節非輕，且嚴重破壞公務員之廉潔形象。
地院考量曹乾舜坦承犯行，犯罪所得全數繳回，今天依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判刑6年6個月，褫奪公權4年。
莊雲森、魏彰泰、李冠廷3 人共同交付賄賂罪部分，考量莊雲森於偵查及法院審理時均坦承犯行，犯罪經過詳細交代，已見悔意，判刑6月，得易科罰金；魏彰泰、李冠廷於偵查中雖均坦承犯行，但在法院審理時一再飾詞圖卸，全無悔意，犯後態度不佳，均判刑9個月，另魏還填具7張共1032萬餘元不實發票，依違反商業會計法，判刑10個月，合併應執行1年2個月，莊雲森、魏彰泰、李冠廷3人均褫奪公權1年，仍可上訴。
同案被告邱世續、古文琦於法院審理時均自白認罪，由新北地院改分簡易案件另行審結。
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