寄恐嚇電郵射殺鄭文燦與炸調查局 專利工程師遭訴

桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者林俊良攝影

男子楊鎮宇向岳父討錢買房不成，竟創造「獵殺習近平革命組織」，還冒用妻子娘家人名義寄發電郵，恐嚇金管會主委黃天牧，要求停止激烈打房，「擋人財路將送土豆」、還反串要求桃園警方逮捕自己，否則「射殺鄭文燦」，「投擲土製燃燒彈攻擊調查局」，台北地檢今恐嚇等罪等起訴楊男。

檢警查出，楊鎮宇原在經濟部智財局擔任替代役，2013年退伍後歷任多家民營企業的專利工程師，2016年結婚，住進岳父買給妻子的房子，但因與鄰居相處不睦，加上懷疑妻子流產是鄰居製造噪音所害，楊男希望岳父能資助另外買房。

岳父建議楊鎮宇可搬回桃園老家，結果被楊男解讀成岳父鄙視他家庭背景，且連小姨子也不願借錢給他買房子，楊男一氣之下，2020年和妻子一起搬進妻子工作的職務宿舍，夫妻倆更是和岳夫一家斷絕往來。

失業多年的楊鎮宇自創「獵殺習近平革命組織」，組織成立宗旨是捍衛胡錦濤主席及企業家、富二代，而且為了籌措組織經費，由岳父擔任顧問負責炒股炒房，岳母和小姨子也被楊男在組織中分派的「列席不動產投顧」、「第二總司令」等職務。

誇張的是，楊鎮宇在2021年6月16日，以跳板程式隱藏自己的網路IP，冒用岳母名義寄電子郵件到金管會，恐嚇「擋人財路將送土豆給主委」，「停止激烈的打房，否則金管會主委將在今年殞落」。

今年7月25日，楊鎮宇以小姨子名義寄信，「呼籲金管會主委不要繼續白目，否則送你吃土豆」，還預告將在台大圖書館宿舍放置爆裂物，要求桃園市警局逮捕自己，否則「將射殺鄭文燦」。同年7月31日，楊男以小姨子名義寄出第3分給調查局指稱，「調查局這個廢物單位，膽敢影響高端股價，要求檢調逮捕楊進看守所，否則不定時放置爆裂物，可能會投擲土製燃燒彈攻擊調查局。」

相關單位從郵件追出發信地是台大圖書館宿舍，逮捕楊鎮宇到案，但楊男矢口否認犯罪。