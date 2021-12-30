祭拜亡妻後酒駕撞死人 他每天去靈堂跪賠270萬獲緩刑

桃園陳姓男子騎機車撞上闖紅燈的丘姓婦人，丘倒地再遭後方酒駕的葉姓男子撞上傷重不治；法院依過失致死判陳6月，另葉酒測值高達0.69，辯護人主張他當天是祭拜亡妻途中出車禍，法院考量葉已賠償270萬元和丘家屬和解，展現誠意獲得原諒，依酒駕致死判他1年6月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，陳男去年1月27日晚上10點多騎機車經中壢區中原路、博愛三路口，因步行的丘婦突然竄出，陳閃避不及撞上雙雙倒地，後方的葉男也跟著撞上倒在地上的丘，導致丘婦重傷搶救不治，警方到場酒測，發現葉男呼氣值高達每公升0.69毫克。

審理時， 陳男、葉男均坦承，陳男也說當時他綠燈直行，因為邱闖紅燈自己才煞車不及擦撞，後來發現丘死在斑馬線上。

車輛事故鑑定也認為，是邱闖紅燈是肇事主因，而陳未充分注意前車狀況、未暫停讓行人穿越道的行人先行，葉男酒駕超標未注意前車狀況，均為肇事次因，可見陳、葉2人的過失都和丘死亡有因果關係。

法院指出，陳、葉在案發後都留在現場配合警方調查，均符合自首要件予以減刑；另陳、葉各自的辯護人都再主張希望用刑法第59條情堪憫恕予以減刑，陳的辯護人說，陳本身是肇事次因，且丘身形較小沒看到才撞上，其違反義務程度較輕。

葉的辯護人則說，葉中年喪偶，當天就是前往祭拜亡妻才出車禍，事後也盡力和被害家屬談和解，從事發到出殯每天到靈堂跪拜上香，也獲對方原諒。但法院認為，2人均已用自首減刑，且酒駕為社會一般大眾所深惡痛絕，均不予減刑。

法院審酌，陳是肇事次因，依過失致死罪判他6月，得易科罰金；另葉雖酒駕應予非難，但他犯後向家屬道歉、參加追思會，檢方起訴前就已270萬和解賠償完畢，可見其彌補心意，依酒駕致人於死罪判他1年6月，緩刑3年。