后豐女老師命案更一審無罪 台中高分檢聲請疑點鑑定
台中教師陳琪瑄墜落后豐大橋命案，陳女的男友王淇政、友人洪世緯原遭依殺人罪判刑，最高法院在2018年裁定再審後，前年底由台中高分院以證人證詞遭汙染，判二人無罪，台中高分檢上訴後，去年5月發回更一審，台中高分檢向合議庭請求委請三名鑑定人針對疑點再做鑑定，但都未獲得合議庭裁定許可。
台中高分檢主任檢察官吳萃芳說，最高法院在去年5月撤銷無罪判決後，認為全案仍有疑點，發回台中高分院更一審後，蒞庭檢察官陳幸敏，根據當初最高法院提出的6項瑕疵，努力洽詢專家，而請求委請3名鑑定人做鑑定報告，包括當初有在被告聲請再審時，製作墜落鑑定報告的動力學專家蔡武廷，以及法醫潘至信、中央大學地質系教授陳維民等三人。
吳萃芳說，全案有一個疑點是，死者被發現以及遺體所顯示的是墜落時臉部及身體正面是朝上，與被告所述是「自己要跳下」的常情，並不相符，若是主動跳下的，死者臉部或身體正面應會朝下，而非朝上，而最高法院當初撤銷無罪判決發回時，也提到有以高擬真的模擬，還原當時狀況的必要，以做全案認定之依據。
吳萃芳說，此次希望找曾經有做死者墜落鑑定報告的蔡武廷，再做一次墜落動力學的鑑定報告，但未被合議庭採納，僅有通知蔡武廷作證。
不過前次再審審理時，有傳喚當時測量橋與死者陳屍處的採證人員作證，發現當時採證人員採證的距離是從「橋墩」計算到死者陳屍處，而非從「橋面」，此項錯誤的數據，也影響當初蔡鑑定報告的準確性，所以蔡也證稱，如果基礎資料錯誤，「結論會不同」。
她說，不過合議庭沒有要蔡武廷重製作鑑定報告。另外請求的第二名鑑定人為法醫潘至信，理由是潘曾寫過「墜落死亡案件的生物動力學分析」論文，希望透過他的觀點，釐清死者是自行墜落還是被人合力抬擲。
她說，最後請求的第三名證人是中央大學地質系教授微跡證專家陳維民，希望釐清死者身上、腳底的白色粉末到底是如何得來。
19年前，台中教師陳琪瑄墜落后豐大橋身亡，案發時男友王淇政、友人洪世緯在場，被檢警認為涉有重嫌，全案經審理後，二人遭依殺人罪判刑定讞，義務律師在2013年申請再審，最高法院2018年裁定，前年底，台中高分院以證人證詞遭汙染，改判無罪，檢方上訴後，最高法院認為判決有6項瑕疵，撤銷無罪判決，發回再更審，全案今天在台中高分院宣判，2被告再審更一審無罪。全案可上訴。
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