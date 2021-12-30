后豐命案再更一審無罪2被告謝謝家人 死者家屬低調走

台中女教師陳琪瑄19年前墜落后豐大橋身亡，案發時男友王淇政、友人洪世緯被依共同殺人罪判刑定讞入獄，最高法院2018年裁定再審，高院台中分院前年以證人證詞遭汙染，改判兩人無罪；檢方上訴，最高法院認為再審有六項瑕疵，撤銷無罪判決，發回再更審。今高院台中分院再審更一審判決無罪。王、洪首先感謝家人與朋友支持，相信他們的清白。陳琪瑄的家屬在聽完宣判後，低調離開，沒有受訪。

台灣冤獄平反協會在台中高分院外拉起「科學證據平反冤案 淇政世緯清白歸來」布條，眾人獻上太陽花祝賀兩人無罪。

雙方在家人陪同下召開記者會，王淇政首先感謝家屬與朋友的支持，相信他們的清白，為他們努力、爭取清白，也特別感謝媽媽與姐姐的扶持。

洪世緯則謝謝今天到場兄弟姊妹的支持，這麼多年來，一路有你們的支持，讓我們更有信心，最後還是感謝我的家人支持，謝謝大家。

相較於2被告再審更一審無罪，陳琪瑄家屬在聽完宣判後，立即低調離開，婉拒受訪。

台中高分院歷時1年多審理此案，認為王、高姓證人前後說辭不一，無法就此認定2人聯手害命。