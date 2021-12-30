「屎有餘菇」襲妙齡女判3月定讞 法官批倒屎哥非常惡質

男子柯敬憲不滿在夜店搭訕邱姓女子遭拒，追查她行蹤，趁邱女獨坐台北信義威秀影城外時，拿裝廚餘和狗大便的穢物桶朝她頭頂倒；邱女渾身惡臭，狼狽不堪。邱女指屎、糞很臭又有金針菇，嗆「倒屎哥，是男人就出來自首」。一審依強制罪判柯3月徒刑，得易科罰金；台灣高等法院認為柯「非常惡質」，改依強暴汙辱罪判3月得易科罰金之刑定讞。

高院表示，一審依強制罪論處，但強制罪是指「強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」，柯敬憲顯然不符合該項罪名意涵，但他的犯行非常惡劣，拿糞桶往人頭頂倒扣比一般公然侮辱還來得嚴重，檢方上訴有理。不過因「少了強制罪」，因此刑度仍和一審一樣。

2020年9月19日晚間，邱姓女子在威秀影城附近與人餐敘，餐後獨坐在路旁石椅上講電話，柯敬憲從後方提著一桶糞水，從邱女的頭部倒扣，柯犯後逃逸。邱女在街頭清理身體，旁人還拿礦泉水幫忙沖刷，樣貌被人拍照PO網。

因柯潑的屎裡有金針菇，網友形容是「屎有餘菇」攻擊事件。邱女事後報警，直嗆「是男人就出來自首」，另在臉書貼文寫道「好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸」、「我洗了五次頭髮，到現在還有味道。」

柯敬憲到案後先是稱穢物是蒐集自己的屎混合廚餘，後又改稱是在公園撿狗屎摻廚餘，因搭訕遭拒，透過朋友得知邱女行蹤才下手。但柯辯稱「我不認為我的行為有構成強制罪」。