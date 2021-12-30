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19年前后豐大橋女老師命案再審 今台中高分院宣判無罪

聯合報 / 記者林佩均陳宏睿／台中即時報導

19年前，台中教師陳琪瑄墜落后豐大橋身亡，案發時男友王淇政、友人洪世緯在場，被檢警認為涉有重嫌，全案經審理後，二人遭依殺人罪判刑定讞，義務律師在2013年申請再審，最高法院2018年裁定，前年底，台中高分院以證人證詞遭汙染，改判無罪，檢方上訴後，最高法院認為判決有6項瑕疵，撤銷無罪判決，發回再更審，全案今天在台中高分院宣判，兩人無罪。全案可上訴。陳琪瑄家屬聽完宣判後低調離開，沒有受訪。

2002年12月7日凌晨，陳琪瑄與王淇政在后豐大橋談判時墜橋，王姓證人證曾在案發地50公尺外，見王淇政、洪世緯合力從橋上抬擲陳女，作勢往橋下丟，但王、洪始終否認涉案，也通過測謊；兩人分別被判15年、12年6月徒刑定讞，最高法院在2018年2月，以王姓證人證詞前後不一，裁定再審。

台中高分院經審理後，在前年12月31日，以證人證詞遭汙染、王與洪通過測謊、死者指甲未採得他人皮膚等九大理由，改判二人無罪。

王淇政獲釋時，眼眶泛紅直說「謝謝我的姊姊與家人，一路沒有把我放棄」；洪世緯則說，十多年來他失去母親，但也認識很多伸出援手的朋友。

不過台中高分檢不服，提出上訴，最高法院審理後，認為再審判決有六處調查未臻詳盡，事實仍有待釐清，去年5月撤銷發回再更審。

最高法院認為再審有6項瑕疵，首先，目擊證人的初供，與另名路過機車騎士說詞相符，再審未採信，也沒說明理由。

其次，再審判決引用監察院調查的模擬，認為兩名男性模擬人員無法合力抱起掙扎女子，但王淇政、洪世緯與模擬人員身高體重是否相符，也沒敘述。

還有，死者衣褲沾有白色不明物質認定為沾到橋護欄，但未鑑定；死者車內有脫鞋，再審認定是光腳下車後跳橋，腳底有「明顯」粉塵，但鑑定報告說只寫「輕微」，鑑定報告未釐清；洪世緯的辯詞，與證人筆錄不同；死者墜地處有兩支手表，再審都認定死者所有，違反常情，都需再調查。

台中高分院再審今天宣判，王淇政(左)、洪世緯(右)兩人無罪後在法院外接受訪問。記者林佩均／攝影
台中高分院再審今天宣判，王淇政(左)、洪世緯(右)兩人無罪後在法院外接受訪問。記者林佩均／攝影
台中高分院再審今天宣判，王淇政(右)、洪世緯兩人無罪後在法院外接受訪問。記者林佩均／攝影
台中高分院再審今天宣判，王淇政(右)、洪世緯兩人無罪後在法院外接受訪問。記者林佩均／攝影
台中高分院再審今天宣判，王淇政、洪世緯兩人無罪後在法院外接受訪問。記者林佩均／攝影
台中高分院再審今天宣判，王淇政、洪世緯兩人無罪後在法院外接受訪問。記者林佩均／攝影

測謊 機車騎士 殺人

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