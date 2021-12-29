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繼承兩周房產被查封 台中熟女速繳拒絕酒測罰款
台中市陳姓女子是照服員，她從2016年開始使用車輛的停車費、ETC通行費、交通違規罰單，甚至是拒絕酒測的罰單，都不願意繳納，積欠26萬餘元。2019年起，被陸續移送行政執行署台中分署執行，但陳女仍不願配合，台中分署近期得知她剛繼承房產，表明要查封，陳女態度丕變，今天到台中分署繳清欠款。
據查，陳姓女子年約50多歲，2016年起不繳納停車費、ETC通行費、違規罰單，2018年12月間無照開車遭警攔查後拒絕酒測，遭開罰10.2萬元，依然拒繳，積欠牌稅5筆、交通違規185筆、ETC通行費103筆共26萬餘元。
行政執行署台中分署1年多來多次催繳，陳女只繳納1萬餘元，全面徹查欠繳酒駕罰單義務人的財產現況發現，陳女近日繼承母親名下位於台中市太平區公寓大廈，市價500多萬，執行官唯恐她移轉該房產，22日到戶政事務所遞送查封登記公文，將陳女辦妥繼承登記僅2周的房產查封，並前往戶籍地訪視。
台中分署說，訪視時碰到陳女家人，請陳女家人轉交執行通知書，強調若仍拒繳，明年1月將張貼查封封條，陳女得知後，態度180大轉變，馬上聯絡分署承辦人員，今天到分署繳清26萬欠款。
台中分署表示，政府機關及人民對於「酒駕零容忍」是一致的目標，將優先執行酒後駕車及拒絕酒測罰單，以杜絕酒駕及拒絕酒測之歪風。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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